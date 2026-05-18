Rusia a atacat Odesa și Dnipro peste noapte, anunță ucrainenii

Rusia a atacat Ucraina cu drone și rachete în cursul nopții, vizând orașele Odesa din sud și Dnipro din sud-est, rănind în total 11 persoane, printre care doi băieți, au declarat luni oficialii ucraineni, potrivit Reuters.

În importantul port de export de la Marea Neagră Odesa, dronele au lovit clădiri de locuit, o școală și o grădiniță, a scris pe Telegram Serhiy Lysak, șeful administrației militare locale.

Un băiat de 11 ani și un bărbat de 59 de ani au fost răniți în atac, a adăugat el.

Rusia a lovit orașul Dnipro din sud-estul Ucrainei cu rachete într-un atac separat, rănind nouă persoane, printre care un băiat de 10 ani, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Hanzha pe Telegram.

În Rusia, drone au fost doborâte peste noapte în regiunea sudică Rostov, inclusiv în orașul portuar Taganrog de la Marea Azov, a afirmat pe Telegram guvernatorul regional Yuri Slyusar.

Cel puțin patru persoane au murit, trei dintre ele în regiunea Moscovei, după ce Ucraina a lansat în noaptea de sâmbătă cel mai mare atac cu drone asupra capitalei ruse din ultimul an, au declarat duminică oficialii.