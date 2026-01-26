Sari direct la conținut
Rusia a cheltuit echivalentul a 2% din PIB-ul Moldovei pentru vicierea alegerilor parlamentare, spune Maia Sandu

Maia Sandu. Foto: Profimedia

Moscova a cheltuit circa 2% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova (ceea ce reprezintă circa 7 miliarde lei moldoveneşti) pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025, potrivit unei declaraţii făcute de preşedintele R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a relatat portalul Deschide.md, preluat de Agerrpes.

„Estimăm că Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile noastre parlamentare din 2025 – prin manipulare informaţională coordonată, atacuri cibernetice, finanţare ilicită a partidelor politice, acte de sabotaj, proteste plătite şi tentative deliberate de a provoca violenţă pe străzile noastre”, a declarat Maia Sandu în conferinţa de presă susţinută la Varşovia, unde întreprinde o vizită de lucru, la invitaţia omologului său polonez.

Pe parcursul a trei ani electorali consecutivi, instituţiile publice, media şi cetăţenii Republicii Moldova au rezistat ferm în faţa unei ingerinţe ruse sistematice şi fără precedent, a afirmat Maia Sandu, subliniind că această presiune nu a întors Republica Moldova din drum.

„Dimpotrivă, ne-a consolidat direcţia. Am accelerat reformele, am întărit instituţiile şi ne-am aliniat mai profund la standardele Uniunii Europene”, a adăugat ea.

Totodată, Maia Sandu a evidenţiat sprijinul Poloniei pentru consolidarea rezilienţei Republicii Moldova, reafirmând angajamentul ferm al republicii pentru integrarea europeană. Preşedintele moldovean a subliniat că „aderarea la Uniunea Europeană reprezintă cea mai clară garanţie de securitate, democraţie şi libertate pentru Republica Moldova”.

