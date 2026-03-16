Viktor Orban, schimbare de strategie înaintea alegerilor decisive din Ungaria. „Trebuie să batem zdravăn în tastatură”

Premierul ungar Viktor Orbán a lansat o „provocare digitală de 40 de zile” prin care își îndeamnă susținătorii să promoveze zilnic mesajele partidului Fidesz pe rețelele sociale. Demersul vine în contextul în care încearcă să contracareze prezența puternică online a rivalului său, Peter Magyar, liderul partidului de centru-dreapta Tisza, care conduce în sondajele de opinie, relatează Reuters.

Încercarea lui Viktor Orbán de a mobiliza sprijin online pentru partidul său naționalist Fidesz, din partea unei baze electorale predominant îmbătrânite, vine după ce platforme precum Meta și Google au suspendat, în octombrie anul trecut, publicitatea politică din cauza unor noi restricții aplicate la nivelul întregii Europe. Acest tip de reclame plătite reprezenta până atunci un instrument important pentru Fidesz.

Istvan Hollo, un susținător în vârstă de 76 de ani al premierului ungar Viktor Orbán, petrece zilnic până la o oră pe Facebook promovând mesajele liderului de dreapta, pentru a-i crește șansele la alegerile parlamentare din 12 aprilie.

Purtând o șapcă portocalie cu însemnele Fidesz și o mască cu chipul aliatului lui Orbán, președintele american Donald Trump, Hollo a spus că „alegerile se vor decide pe Facebook”, de departe cea mai populară platformă online din Ungaria.

„Adversarul nostru este Tisza și ei sunt mai activi pe Facebook, așa că toți cei care încă suntem în putere trebuie să batem zdravăn în tastatură”, a declarat Hollo pentru Reuters, în timpul unui miting de campanie organizat pe un stadion din orașul Debrecen, în estul țării.

La alegerile din 12 aprilie, Orbán se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum la adresa celor 16 ani de putere, deși sondajele arată că mulți alegători sunt încă indeciși, ceea ce face ca rezultatul votului să rămână incert.

Guvernul lui Viktor Orbán a dominat ani la rând spațiul digital, cheltuind milioane de dolari pe publicitate, însă noua legislație europeană a forțat partidul Fidesz să își schimbe tactica. Legea obligă marile companii de tehnologie să eticheteze clar reclamele politice, indicând cine le-a plătit și cât au costat, altfel riscând amenzi mari.

În aceste condiții, partidul a apelat la ajutorul unor „luptători digitali”, așa cum îi numesc liderii Fidesz pe activiștii de la bază care au primit instruire la evenimentele partidului despre cum să posteze și să comenteze cât mai eficient pe Facebook. În paralel, formațiunea mizează și pe „cercuri civice digitale”, grupuri de susținători care comunică în chat-uri online.

Fidesz a apelat și la influenceri de dreapta și a folosit instrumente de inteligență artificială pentru a crea clipuri de campanie și materiale deepfake menite să îl discrediteze pe adversarul său.

„Facebook este o lume care nu poate fi evitată”

Peter Kreko, directorul think tank-ului Political Capital, spune că interdicția privind publicitatea politică a obligat Fidesz să devină mai creativ și că Ungaria ar putea deveni un laborator de test pentru modul în care campaniile electorale europene se adaptează la interdicția privind publicitatea politică.

Rămâne de văzut dacă această strategie va da rezultate.

Observatorii spun că stilul mai puțin oficial al lui Peter Magyar, care își scrie personal postările și comentariile, i-a permis să ajungă cu succes la alegători, în special la cei tineri.

Un bilanț realizat în februarie de site-ul de știri Telex arată că 179 de postări pe Facebook ale lui Magyar, care are 833.000 de urmăritori, au strâns 9,6 milioane de reacții. În schimb, cele 278 de postări ale lui Orbán au adunat 5,2 milioane de reacții, deși acesta are mai mulți urmăritori, anume 1,5 milioane.

Un sondaj realizat luna trecută de institutul Median arată că 67% dintre alegătorii sub 30 de ani susțin partidul Tisza al lui Magyar, în timp ce doar 8% sprijină Fidesz.

Mitingul din Debrecen a adunat în principal susținători mai în vârstă, unii dintre ei spunând că distribuie activ conținut Fidesz online, dar subliniind în același timp importanța campaniei din ușă în ușă.

„Facebook este o lume care nu poate fi evitată. Dar oamenii se așteaptă și să mergem la ei”, a declarat Imre Simon, în vârstă de 72 de ani, susținător de lungă durată al Fidesz.