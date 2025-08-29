Rusia a concentrat „până la 100.000” de soldați în apropierea unui oraș cheie din estul Ucrainei. Avertismentul lui Zelenski

Rusia a concentrat „până la 100.000” de soldați în apropiere de Pokrovsk, un oraș cheie din estul Ucrainei, a afirmat vineri președintele Volodimir Zelenski, într-un moment în care eforturile internaționale în favoarea unei păci în războiul declanșat de Rusia în Ucraina par blocate, relatează AFP.

Situația din zona Pokrovsk „este cea mai îngrijorătoare în prezent”, Rusia acumulând acolo „până la 100.000 de soldați”, a declarat presei Volodimir Zelenski. Armata rusă „pregătește în orice caz acțiuni ofensive”, a adăugat el.

Acest oraș, care avea aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război, este un important nod logistic pentru forțele ucrainene, fiind situat la intersecția mai multor căi de transport din regiune.

Trupele ruse se apropie de Pokrovsk de câteva luni, din trei direcții, și se află în prezent la mai puțin de 5 kilometri distanță.

Președintele Zelenski afirma deja, săptămâna trecută, că Moscova concentrează unități în partea ocupată a regiunii Zaporojie, în sudul Ucrainei, în vederea unei posibile ofensive.

Armata rusă, care ocupă 20% din teritoriul ucrainean, avansează încet în est de mai bine de doi ani, dar progresele sale s-au accelerat în ultima perioadă.

Forțele Moscovei au pătruns totodată în regiunea Dnipropetrovsk (în partea de centru-est a Ucrainei), o premieră de la începutul invaziei lansate de Rusia asupra Ucrainei în februarie 2022.

Președintele american Donald Trump a susținut că vrea să pună capăt acestui război cât mai repede posibil, presând Moscova și Kievul să înceteze ostilitățile, dar situația rămâne neschimbată, deoarece pozițiile celor două tabere par ireconciliabile, scrie AFP.

Ucraina și aliații săi europeni îl acuză pe liderul rus Vladimir Putin că vrea să câștige timp pentru a continua invazia și pregăti noi ofensive pe front.