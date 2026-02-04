Rusia a condamnat un comediant la aproape 6 ani de închisoare din cauza unei glume despre un soldat întors de pe front

Un comediant rus de stand-up comedy a fost condamnat miercuri pentru incitare la ură și încarcerat pentru aproape șase ani din cauza unei glume făcute despre un veteran de război fără picioare, glumă care a declanșat indignare în rândul naționaliștilor și al bloggerilor militari, relatează Reuters.

Un reporter Reuters prezent în sala de judecată a anunțat că artistul, Artemi Ostanin, a primit o pedeapsă de cinci ani și nouă luni de închisoare, precum și o amendă de 300.000 de ruble (3.908 dolari).

A fost cea mai recentă dintr-o serie de hotărâri prin care autoritățile i-au sancționat dur pe cei considerați vinovați de faptul că au vorbit „necuviincios” sau „fals” despre armata rusă, într-un moment în care aceasta luptă în Ucraina.

Ostanin a fost condamnat și pentru „ofensarea sentimentelor creștinilor”, din cauza unei alte glume deplasate despre Iisus, care i-a indignat pe fundamentaliștii ortodocși.

Gluma făcută de comediant

Comediantul a declarat în timpul procesului că arestarea sa și modul în care a fost tratat au constituit o pedeapsă suficientă pentru orice ofensă pe care ar fi provocat-o.

Rusia a adoptat legi ample de cenzură în 2022, la scurt timp după ce a intrat în război cu Ucraina. De atunci, figuri și organizații pro-Kremlin au denunțat public persoane pe care le consideră că au încălcat aceste legi și le-au reclamat autorităților.

Problemele lui Ostanin au început după ce a susținut un spectacol în fața unui public restrâns, în martie anul trecut, și a glumit despre un veteran de război sărac, care își pierduse picioarele după ce fusese aruncat în aer de o mină și care era nevoit să se deplaseze pe un skateboard; acesta l-ar fi călcat pe picior pe comediant în timp ce se deplasa printr-un pasaj subteran din Moscova.

Ostanin s-a referit, de asemenea, la un scaun cu rotile ca la un „transportor de cioturi”.

Ostanin a fugit din Rusia, dar a fost arestat în Belarus și trimis înapoi la Moscova

Ostanin nu era o figură cunoscută la nivel național la acea vreme, iar o înregistrare video din momentul în care a rostit poanta arăta un panel de patru comedianti colegi rămași impasibili, în timp ce se auzea râsul câtorva membri ai publicului.

Însă filmarea cu gluma a fost preluată de bloggeri de război și de naționaliști pe aplicația Telegram, devenind virală, criticii acuzându-l pe Ostanin că a depășit o limită prin batjocorirea grosolană a veteranilor care își riscă viața pe câmpul de luptă.

Sorok Sorokov, un influent grup naționalist ortodox, a declarat că mulți ruși nu au înțeles că vremurile s-au schimbat și că statul ar trebui să-și înăsprească controlul asupra unor astfel de spectacole, pentru a opri ceea ce a numit un „declin general al valorilor morale”.

„În ultimii ani, comedianții au depășit frecvent liniile roșii și au făcut glume pe teme care sunt tabu în orice societate normală”, a declarat Gheorghi Soldatov, directorul centrului pentru drepturile omului al grupului.

Speriat de reacția negativă provocată de spectacolul său, Ostanin a încercat să fugă din Rusia în martie anul trecut, dar a fost arestat de poliție în Belarus și adus înapoi la Moscova pentru a răspunde acuzațiilor.

Întrebat miercuri de judecător dacă a înțeles sentința, Ostanin a răspuns: „La naiba cu practica voastră judiciară. Nu, nu o înțeleg”.