Autoritățile sanitare din Rusia au semnalar un val accentuat de îmbolnăviri cu febră hemoragică cu sindrom renal (FHSR), cunoscută popular drept „febra șoarecilor”. Potrivit datelor oficiale, citate de publicația Izvestia, peste 3.300 de persoane au fost infectate între ianuarie și octombrie 2025, cu 50% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, scrie publicația independentă rusă The Moscow Times.

Cazuri de „febra șoarecilor” au fost raportate în opt districte federale și 54 de regiuni ale Federației Ruse. Cele mai mari creșteri se înregistrează în Extremul Orient, zona Uralilor și Rusia Centrală, însă peste 80% dintre îmbolnăviri sunt concentrate în regiunea Volgăi.

Specialiștii ruși pun explozia de cazuri pe seama temperaturilor neobișnuit de ridicate din noiembrie și decembrie, care au favorizat înmulțirea masivă a rozătoarelor.

Un detaliu important arătat de statistică este faptul că 86% dintre pacienți sunt din mediul urban. Reprezentanții Rospotrebnadzor, instituția care se ocupa cu se ocupă cu protecția consumatorilor și sănătatea publică, explică fenomenul prin faptul că mulți locuitori ai orașelor se deplasează la grădini sau case de vacanță, unde intră în contact cu rozătoarele purtătoare de virusuri de tipul hantavirus.

Cu o problemă aseămătoare s-au confruntat și trupele Moscovei, în tranșeele din Ucraina, în luna septembrie. O unitate de forțe speciale a fost afectată de o epidemie de febră hemoragică mortală, potrivit The Telegraph.

Și în 2023, forțele rusești din Harkov ar fi înregistrat o explozie a numărului de cazuri, direcția de informații militare a Ucrainei (GUR) susținând la acea vreme că virusul „distrugea” trupele Kremlinului „în masă”.

Experții spun că boala nu se transmite de la om la om, astfel că nu poate provoca o epidemie generalizată, ci doar focare locale, care pot fi ținute sub control.

Infecția se transmite însă prin alimente sau apă contaminate cu excremente de rozătoare, dar și prin inhalarea prafului infectat în timpul curățeniei în pivnițe, subsoluri sau alte spații unde pot exista șoareci sau șobolani.

Printre simptome se numără febra mare, durerile de cap, durerile de spate și afectarea rinichilor. Medicii spun că debutul bolii poate semăna cu o gripă severă, ceea ce duce frecvent la prezentarea tardivă la medic. Potrivit specialiștilor, până la 8% dintre cazuri pot avea evoluție fatală.

Autoritățile sanitare avertizează că, în lipsa unor măsuri eficiente de control al populațiilor de șoareci, numărul îmbolnăvirilor ar putea continua să crească.

