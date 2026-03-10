Rusia a găsit cea mai sigură rută de transport către Iran, după blocarea strâmtorii Ormuz, și a reluat exporturile de cereale

Companiile rusești au reluat exporturile de cereale către Iran, al treilea cel mai mare cumpărător de cereale din Rusia, prin Marea Caspică, după o pauză cauzată de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, au declarat marți pentru agenția de presă Reuters patru surse familiarizate cu situația.

Ruta s-a dovedit a fi cea mai sigură pentru comerțul cu Iranul după închiderea Strâmtorii Ormuz.

Exporturile rusești de cereale destinate Iranului atât prin Marea Neagră, cât și prin Marea Caspică fuseseră oprite săptămâna trecută.

Una dintre aceste surse, care a vorbit sub protecția anonimatului, a estimat că pauza în cazul exporturilor prin Marea Caspică a durat aproximativ două zile. Toate cele trei surse au indicat că livrările din terminalele din Marea Neagră către Golf rămân suspendate.

Datele LSEG (London Stock Exchange Group, unul dintre cei mai importanți furnizori globali de infrastructură, date și analiză pentru piețele financiare, care deține bursa de la Londra) arată că cinci nave sunt încărcate cu cereale în portul rus Astrahan, acestea având la bord aproximativ 22.600 de tone metrice de grâne. În plus, nouă nave care transportă 28.000 de tone de cereale așteaptă să descarce în largul coastelor Iranului.

Rusia și-a crescut capacitatea de export prin Marea Caspică

Analiștii de la transportatorul feroviar de cereale Rusagrotrans au afirmat că Iranul a importat aproape 6 milioane de tone de cereale din Rusia între lunile iulie și februarie, aproximativ dublu față de nivelul de acum un an.

De asemenea, ei au calculat că exportatorii ruși au transportat 1,9 milioane de tone de grâu către Iran, dintr-un total planificat de 2,0-2,2 milioane de tone.

Rusia, cel mai mare exportator de cereale din lume, și-a îmbunătățit în ultimii ani logistica exporturilor prin Marea Caspică, vizând piețele din Iran, țările din Golf, Irak și Afganistan.

Rusia operează trei porturi de export de cereale în Marea Caspică, două în Astrahan și unul în Makhachkala, cu o capacitate combinată de cel puțin 3 milioane de tone.

Un nou terminal de 1,5 milioane de tone în Makhachkala este preconizat să devină operațional în 2028.

Un alt exportator important de cereale, Kazahstanul, are ieșire la Marea Caspică. Kazahstanul a suspendat săptămâna trecută livrările de orz către Iran.

Alexander Sharov, de la firma de consultanță comercială RusIranExpo, a spus că grâul rusesc cultivat de-a lungul râului Volga este cel mai potrivit din punct de vedere logistic pentru exporturile către Iran.

„Transporturile de grâu către Iran vor fi redirecționate de la Novorossiysk, port la Marea Neagră, către ruta din Marea Caspică, deoarece grâul este cultivat în regiunea Volga, iar toate aspectele logistice indică faptul că acesta ar trebui transportat de-a lungul râului Volga și apoi prin Marea Caspică”, a explicat Sharov.

Unii analiști spun că adâncimea redusă a Mării Caspice obligă exportatorii de cereale să utilizeze nave sau încărcături mai mici, limitând potențialul acesteia ca rută comercială.

„Nu există nave de transport marfă cu tonaj mare în Marea Caspică. Există doar nave fluvio-maritime cu o capacitate de 3.000-6.000 de tone. În plus, Marea Caspică se confruntă în prezent cu o scădere a nivelului apei, iar în portul maritim Aktau, navele de 6.000 de tone sunt încărcate cu 5.200-5.300 de tone”, a declarat Evgeny Karabanov, de la Uniunea Cerealieră din Kazahstan.

Strâmtoarea Ormuz este de facto închisă nu doar din cauza temerilor operatorilor navelor că acestea pot fi atacate, ci și din cauza costurilor devenite prohibitive pentru polițele de asigurare ale acestor nave aflate într-o zonă de război, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.