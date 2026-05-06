Rusia a ignorat propunerea de armistițiu a Kievului și a lovit din nou Ucraina. Moscova a propus propriul armistițiu, pentru parada de 9 mai

Urmările unui atac rusesc pe 5 mai în Kramatorsk. FOTO: IRYNA RYBAKOVA / AFP / Profimedia

Rusia a lansat drone și atacuri cu bombe ghidate pe teritoriul Ucrainei la doar câteva ore după intrarea în vigoare a unui armistițiu unilateral propus de Kiev, scrie Reuters. Ucraina nu a anunțat dacă va respecta armistițiul propus de Rusia, pentru 8-9 mai.

Ucraina a acuzat Rusia că a încălcat un armistițiu propus de președintele Volodimir Zelenski la miezul nopții de miercuri, oficialii anunțând că o persoană a fost ucisă și trei rănite în zonele de pe linia frontului din nordul și estul țării.

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a spus că atacurile rusești au continuat pe tot parcursul nopții, Moscova lansând apoi lovituri dimineață asupra orașelor Harkov și Zaporijie.

„Acest lucru arată că Rusia respinge pacea, iar apelurile sale false la un armistițiu pe 9 mai nu au nimic de-a face cu diplomația”, a spus el pe X.

Președintele rus Vladimir Putin „se preocupă doar de paradele militare, nu de viețile omenești”, a adăugat Sibiha.

Armistiții separate

Rusia a anunțat inițial un armistițiu pentru perioada 8-9 mai, care să coincidă cu evenimentele dedicate victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial, marcate de obicei de o paradă militară în Piața Roșie din Moscova.

Ucraina a anunțat apoi propria propunere pentru un armistițiu pe termen nelimitat, începând de miercuri la miezul nopții, îndemnând Rusia să răspundă. Zelenski a spus că Ucraina va acționa „simetric” de la acel moment.

Rusia nu pare să fi răspuns la propunerea Kievului.

Atacuri ale Rusiei

Forțele aeriene ucrainene au emis mai multe avertismente privind lansarea de drone și bombe aeriene ghidate după miezul nopții. Oficialii au spus miercuri că Rusia a lansat două rachete balistice, o rachetă de croazieră și 108 drone asupra țării începând cu ora 18:00.

Un atac cu drone rusești, care a avut loc miercuri dimineață asupra unui autoturism civil în regiunea Sumî din nordul țării, a provocat moartea unui pasager și rănirea șoferului, a declarat guvernatorul regional.

În Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, un atac cu drone rusești a avariat șapte clădiri private, a declarat primarul orașului miercuri dimineață.

În orașul Zaporojie, din sud-estul țării, unde un atac de marți a ucis 12 persoane, forțele ruse au atacat infrastructura industrială, a anunțat miercuri dimineață guvernatorul regional.

Rusia lansase deja mai multe atacuri în Ucraina marți, cu câteva ore înainte de începerea armistițiului propus de Kiev, omorând cel puțin 27 de persoane, au declarat oficialii ucraineni.

Zelenski a avertizat că dronele ucrainene ar putea ataca parada de la Moscova

Marți, oficialii europeni au anunțat că susțin propunerea de armistițiu înaintată de Zelenski.

Miniștrii de Externe din mai multe state UE și congresmeni americani au cerut prin urmare Rusiei să arate că este serioasă atunci când spune că vrea să pună capăt războiului.

În aceste condiții, este neclar dacă Kievul va respecta propunerea de armistițiu înaintată de Rusia pentru perioada 8-9 mai.

Acum câteva zile, la Erevan, Zelenski a avertizat că dronele Kievului ar putea viza parada.

„Rusia a anunțat o paradă pe 9 mai, dar nu va exista echipament militar la această paradă”, a spus președintele ucrainean, citat de The Kyiv Post. „Aceasta va fi prima dată în foarte mulți ani când nu își pot permite prezența armelor la paradă”, a observat el.

„Iar dronele ucrainene pot lovi, de asemenea, această paradă. Acest lucru arată că nu mai sunt la fel de puternici ca înainte”, a adăugat Zelenski.