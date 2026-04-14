Rusia a introdus controale pentru exporturile de heliu

Rusia a impus controale temporare la exportul de heliu pentru a menține o aprovizionare stabilă pe piața internă, unde gazul este utilizat în principal la producția de fibră optică, a anunțat marți guvernul de la Moscova într-un comunicat citat de Reuters.

Conflictul din Orientul Mijlociu a provocat dificultăți în aprovizionarea cu acest gaz, care este folosit și în mai multe etape-cheie ale producției de cipuri, inclusiv la răcire, detectarea scurgerilor și procese de fabricație de precizie.

Decretul adoptat de guvernul premierului Mihail Mișustin a adăugat heliul pe lista mărfurilor a căror export în afara Uniunii Economice Eurasiatice (UEE) necesită permisiune specială din partea oficialilor guvernamentali de rang înalt. Noul regim de export va rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 2027.

Rusia este unul dintre marii producători mondiali de heliu

Rusia este al treilea cel mai mare producător mondial de heliu, un produs secundar al procesării gazelor naturale, cu un total de aproximativ 8% din producția globală, potrivit analiștilor de la Gazprombank. Heliul este important pe plan intern pentru Rusia pentru producția de fibră optică, utilizată tot mai mult de armată pentru controlul dronelor.

Totuși, Rusia se află mult în urma Statelor Unite și a Qatarului, țara din zona Golfului Persic producând peste o treime din oferta globală în 2025.

La începutul acestei luni, premierul Mișustin a declarat că perturbările din aprovizionarea globală cauzate de războiul din Orientul Mijlociu au deschis noi oportunități comerciale pentru Rusia, dar că stabilitatea prețurilor pe piața internă rămâne o prioritate.

El a menționat heliul printre mărfurile ale căror exporturi Rusia le poate crește. Uzina de procesare a gazelor Amur a Gazprom, din Extremul Orient, este cel mai mare producător de heliu din Rusia.