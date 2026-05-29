Rusia a lansat rachete spre vestul Ucrainei vineri seară. Explozii și la Kiev

Imagine de la intervenția unor capacități anti-dronă împotriva unui atac rusesc, în 24 mai 2026.

Sirenele de raid aerian au răsunat în mai multe regiuni ale Ucrainei vineri seară, când au fost detectate rachete de croaziere care se îndreptau spre vestul țării și au fost raportate explozii inclusiv în capitală și în alte zone din regiunea Kievului, potrivit Kyiv Post.

Au fost raportate explozii atât la Kiev, cât și în apropiere de Bila Țervka, în aceeași regiune. Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au detectat rachete de croazieră care se îndreptau spre Viniția, regiune din vestul Ucrainei, și i-au îndemnat pe localnicii din zonele potențial afectate să se adăpostească imediat.

Primarul Liovului, Andrii Sadovii, i-a îndemnat la rândul său pe rezidenți să nu ignore sirenele de raid aerian.

„Rachetele sunt deasupra vestului Ucrainei. Nu ignorați alerta de raid aerian. Deplasați-vă într-un loc sigur și rămâneți acolo până când se dă undă verde”, a spus Sadovii.

Pe moment nu au fost disponibile informații despre eventuale victime sau pagube materiale.

Alertele de raid aerian au rămas active în mai multe regiuni, în timp ce autoritățile ucrainene monitorizau amenințarea. Alerta de raid aerian de la Kiev a fost ridicată la ora 20:11 (ora locală, care coincide cu ora României), deși oficialii au continuat să îndemne locuitorii să respecte instrucțiunile de siguranță în eventualitatea unor noi atacuri.

Zelenski spunea că Rusia „pregătește un nou atac masiv”

Vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizase că informațiile serviciilor secrete arată că Rusia „pregătește un nou atac masiv”.

„Este important ca toți partenerii noștri să știe ce se întâmplă și că Rusia continuă să mizeze pe rachete și pe continuarea războiului, nu pe pași diplomatici”, a scris Zelenski într-o postare pe X.

În noaptea de joi spre vineri, o dronă rusească a căzut pe un bloc din municipiul Galați, în cel mai grav incident care a avut loc pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Două persoane, o femeie și copilul ei, au ajuns la spital în urma evenimentului.