Rusia a lansat valuri de drone asupra Kievului în plină zi

Rusia a lansat vineri valuri de drone asupra capitalei ucrainene Kiev și asupra regiunii înconjurătoare, avariind depozite și locuințe, în a doua zi consecutivă de atacuri despre care oficialii ucraineni au spus că reprezintă o încercare de a perturba viața de zi cu zi a milioane de locuitori, transmite Reuters.

Timur Tkacenko, șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, a declarat că cel puțin o persoană a fost ucisă în afara capitalei. El a adăugat că atacurile cu drone au avariat 14 spații de depozitare, 16 locuințe și trei blocuri de apartamente.

Russia’s attacks on Kyiv and the surrounding region continue almost nonstop for a second day. Other regions of Ukraine were also targeted overnight.



▪️ A Russian strike with guided aerial bombs in Sumy killed a 61-year-old civilian. Seven other people were injured. Residential… pic.twitter.com/XUHlw9CKUG — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 28, 2026

Sirenele de raid aerian au răsunat frecvent în întregul oraș vineri dimineață, la o zi după un atac cu rachete și drone asupra Ucrainei care a durat ore întregi și care a vizat mari comercianți cu amănuntul și centrele logistice pentru bunuri de consum din Kiev și din alte zone.

Aceste atacuri au continuat vineri, distrugând centrele de sortare aparținând Nova Poșta, cea mai mare companie privată de curierat din Ucraina, în apropiere de Kiev și în orașul Sumî, din nordul țării.

În orașul Zaporojie din sud-esti, o dronă rusească a lovit un mare magazin de bricolaj al companiei Epicenter, rănind cel puțin patru persoane, a declarat vineri guvernatorul Ivan Fedorov.

Scopul atacurilor cu drone este de a „paraliza” Kievul

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a declarat că Rusia a atacat regiunea Kiev de 38 de ori în ultimele 24 de ore și a avertizat locuitorii să nu se apropie de zonele în care pompierii încă se luptau cu incendiile.

Atacurile de vineri păreau să urmărească prelungirea blocajului provocat de loviturile din ziua precedentă, care au întârziat trenurile în mai multe regiuni și au lăsat pasagerii blocați pentru perioade îndelungate.

„Inamicul lansează în valuri un număr mic de UAV-uri propulsate cu motoare cu reacție, cu scopul de a paraliza Kievul”, a declarat Andrii Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării (CCD) din Ucraina, o structură a Consiliului Național de Securitate.

Kyiv has been under a nearly continuous and indiscriminate attack of Russian drones for two days now. Moscow is using the new variety of jet-engine drones that are harder to shoot down. This is how daily life looks. pic.twitter.com/HReKxYQb6D — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 28, 2026

„Scopul este de a epuiza apărarea antiaeriană și populația”, a adăugat el.

Căile Ferate de Stat ale Ucrainei au declarat vineri că întârzierile se reduc treptat, dar că efectele atacurilor frecvente și ale alertelor de raid aerian se vor resimți cel puțin încă o zi.

Kievul s-a aflat timp de aproape 15 ore sub alertă de raid aerian joi, potrivit Ministerului de Externe al Ucrainei.

Noi atacuri rusești asupra companiilor și logisticii din Ucraina

Forțele ruse au atacat, de asemenea, un centru comercial din orașul Harkov, în nord-estul Ucrainei, potrivit primarului. Ihor Terehov. El a precizat că atacul a fost al doilea de acest fel asupra orașului în decurs de două zile.

Rusia și Ucraina și-au intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra centrelor logistice pentru bunuri de consum și asupra depozitelor comercianților online, în încercarea de a afecta economia celeilalte părți și de a-i slăbi eforturile de război.

Tot vineri, un atac cu drone rusești a distrus un depozit din regiunea Kiev aparținând unui important comerciant de cărți, care expedia zilnic mii de titluri, a anunțat compania.