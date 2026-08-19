Ordinul dat de Putin după ce Ucraina a luat la țintă depozitele Wildberries

Președintele Vladimir Putin a ordonat miercuri guvernului rus să lanseze un program de reconstrucție a depozitelor comerciale avariate sau distruse de Ucraina în urma unei luni de atacuri țintite, informează Reuters.

Începând din 18 iulie, forțele ucrainene au efectuat atacuri cu drone împotriva a cel puțin 24 depozite ale Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, provocând explozii și incendii care au distrus o mare parte din capacitatea acestuia de stocare.

Putin, fără a numi compania, a afirmat că o serie de centre logistice trebuie reconstruite cu implicarea statului și a cerut guvernului să se ocupe de acest aspect.

„Este esențial să ne asigurăm că refacerea facilităților avariate se realizează la un nivel tehnologic calitativ nou”, a declarat liderul de la Kremlin, într-o intervenție televizată în cadrul unei conferințe a miniștrilor și a liderilor din domeniul afacerilor pe tema economiei.

Putin a afirmat că economia înregistrează o creștere modestă în ciuda presiunilor externe – o referire la sancțiunile occidentale – și în ciuda atacurilor ucrainene asupra facilităților industriale și de infrastructură.

„Desigur, astfel de atacuri nu au provocat și nu ar putea provoca consecințe critice. Cu toate acestea, ele provoacă daune; acest lucru este evident, iar noi îl înțelegem și îl recunoaștem pe deplin”, a spus el.

În acest timp, benzinăriile din capitala rusă Moscova au reimpus limite pentru alimentarea cu combustibil, ca urmare a crizei de aprovizionare provocate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, notează Reuters.

Ucraina, ale cărei orașe, porturi și noduri logistice sunt, la rândul lor, ținta atacurilor cu rachete și drone, afirmă că strategia sa vizează creșterea costurilor pe care Rusia le suportă pentru continuarea războiului declanșat în februarie 2022.

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat săptămâna aceasta că, în lunile următoare, UE va impune Rusiei cele mai ample sancțiuni de până acum.

7 din 10 depozite Wildberries, lovite în cel mai nou atac

Duminică, Ucraina a susținut că atacurile sale împotriva gigantului de comerț electronic Wildberries, „Amazonul” rusesc, au scos din funcțiune șapte dintre cele mai mari zece centre logistice ale companiei.

„Ucraina a scos din funcțiune 7 dintre cele mai mari 10 centre logistice ale Wildberries”, a afirmat Ministerul Apărării din Ucraina pe Facebook.

Cel mai recent atac împotriva Wildberries a avut loc sâmbătă seară, când mai multe drone au fost lansate asupra regiunii Moscova.

Pe lângă depozitul din Domodedovo, centrul logistic al companiei situat în parcul industrial Koledino și-a încetat și el activitatea, a precizat Ministerului ucrainean Apărării, citat de agențiile de presă EFE și Agerpres.

Conform Kievului, acesta era cel mai mare depozit al Wildberries, cu o suprafață de 250.000 de metri pătrați.

Săptămâna trecută, Serviciul Ucrainean de Informații Externe a estimat pagubele economice cauzate companiei Wildberries de atacurile sale cu drone cu rază lungă de acțiune la peste 100 de miliarde de ruble (1,051 miliarde de euro).

Serviciul a transmis că Ucraina a provocat incendii și distrugerea a cel puțin 14 centre logistice ale companiei.

Într-un scenariu pesimist pentru companie, pierderile financiare ar putea ajunge chiar la 200 de miliarde de ruble (2,101 miliarde de euro), conform serviciilor secrete ucrainene.

Kievul mai susține că nevoile totale de finanțare ale Wildberries sunt deja estimate la 1,3 trilioane de ruble (13,66 miliarde de euro).

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina atacă Wildberries, de la mijlocul lunii iulie, pe motiv că firma rusă depozitează provizii militare și componente de drone.