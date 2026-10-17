Rusia a lovit obiective energetice și industriale din Ucraina în cursul nopții. Zelenski acuză Washingtonul că îl încurajează pe Putin

Rusia a lansat în cursul nopții un atac de amploare asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, unul dintre cele mai mari de până acum asupra acestui sector, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Independent. Atacurile rusești din ultimele 24 de ore s-au soldat cu șapte morți și aproximativ 90 de răniți, potrivit autorităților regionale ucrainene, citate pe 17 octombrie.

Ministerul rus al Apărării a anunțat sâmbătă că a lovit mai multe obiective de infrastructură din Ucraina, inclusiv combinatul siderurgic ArcelorMittal din Krivoi Rog, cel mai mare din țară, relatează Reuters.

Combinatul este deținut de gigantul siderurgic ArcelorMittal, care a suspendat activitatea unității în septembrie, după o serie de atacuri rusești cu rachete balistice. Într-un comunicat, ministerul rus a susținut că fabrica furniza produse siderurgice complexului militar-industrial ucrainean.

Potrivit aceleiași surse, forțele ruse au lovit și o stație electrică în orașul Jîtomîr, din nord-vestul Ucrainei, precum și un alt combinat siderurgic din Zaporojie, oraș situat în apropierea liniei frontului.

Ministerul rus a mai afirmat că o navă de marfă din Marea Neagră a fost lovită, susținând că aceasta transporta echipamente militare către portul Odesa, din Ucraina.

Zelenski: „Recompensele financiare nu fac decât să-l încurajeze pe Putin”

Președintele Volodimir Zelenski a descris cel mai recent atac rusesc drept „unul dintre cele mai ample atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei”. Potrivit acestuia, forțele ruse au vizat peste 15 obiective importante de producere și transport al energiei electrice din țară.

„Într-un moment în care rușii au lansat un atac atât de masiv asupra sectorului nostru energetic, în America s-a luat, din păcate, decizia de a ignora complet legea Lindsey Graham, care ar fi trebuit să exercite o presiune cu adevărat eficientă asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război”, a scris Zelenski pe rețelele sociale, potrivit Kyiv Independent.

Liderul ucrainean a cerut Washingtonului să exercite presiuni asupra Moscovei printr-o „blocadă a sancțiunilor”.

„Recompensele financiare pentru (președintele rus Vladimir) Putin – toate acestea nu fac decât să-l încurajeze să continue atacurile. Nu trebuie să cedăm teren”, a adăugat Zelenski.

Președintele Donald Trump și-a folosit autoritatea pentru a bloca numeroase sancțiuni împotriva Rusiei cu două zile înainte ca acestea să intre în vigoare. Măsura a fost luată pe fondul adâncirii conflictului cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, potrivit BBC.

Măsurile restrictive au fost adoptate de Congresul SUA și promulgate de Trump în septembrie. Vineri seară, președintele a emis un decret prin care a explicat că suspendarea lor este în „interesul național” al SUA. Decizia a provocat imediat nemulțumire printre parlamentarii americani.

Actul adoptat de Congres în luna septembrie viza direct economia Rusiei. Documentul îi dădea lui Trump puterea să impună taxe de până la 100% pe importurile primilor cinci cumpărători de petrol și gaze rusești, în special China și India.

Legislația includea și măsuri împotriva unor oficiali ruși de rang înalt, printre care și Vladimir Putin. Erau vizate, de asemenea, băncile rusești și „flota fantomă” formată din navele folosite de Moscova pentru a ocoli embargourile.

Trump a suspendat acum cele mai multe dintre aceste prevederi.