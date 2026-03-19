Rusia acuză că atacurile ucrainene îi pun în pericol exporturile de gaze: Vin într-un moment de „destabilizare extremă”

Instalație de producție Gazprom din apropiere de Orenburg. Foto: Alexander Kataytsev / Alamy / Profimedia

Kremlinul a condamnat joi „intensificarea” loviturilor ucrainene asupra stațiilor de compresoare ale Gazprom care deservesc două conducte majore, afirmând că astfel de incidente amenință infrastructura esențială și rutele energetice internaționale, transmite Reuters.

Anterior, Gazprom transmisese că atacurile asupra a trei stații de compresoare care deservesc conductele TurkStream și Blue Stream au devenit mai frecvente în această săptămână, dar toate au fost respinse.

Cele două conducte transportă gazul rusesc peste Marea Neagră către Turcia, de unde o parte din acesta este pompat către țări europene, inclusiv Ungaria, Slovacia și Serbia.

Acestea sunt ultimele rute de conducte rusești rămase care merg spre Europa, într-un moment în care prețurile gazului au crescut brusc din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Nu a existat nicio reacție imediată din partea Ucrainei, care, pe parcursul războiului, a vizat infrastructura energetică rusă ca mijloc de a submina efortul de război al Moscovei și de a-i reduce veniturile.

Rusia a lovit, de asemenea, ținte energetice ucrainene, inclusiv rețeaua electrică a țării, întrerupând frecvent alimentarea cu energie electrică și încălzirea.

Atacurile vin într-un moment de „destabilizare extremă”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că ultimele atacuri ucrainene au creat o amenințare suplimentară pentru piețele energetice într-un moment de „destabilizare extremă” cauzată de războiul din Orientul Mijlociu.

„Armata noastră face tot posibilul pentru a elimina această amenințare. Dar aceasta este o amenințare la adresa infrastructurii critice. Este o amenințare la adresa rutelor energetice internaționale”, a declarat Peskov reporterilor.

„Și într-un moment în care piețele energetice globale se simt, ca să spunem ușor, neliniștite, astfel de acțiuni iresponsabile și nechibzuite ale regimului de la Kiev sunt capabile să destabilizeze și mai mult situația”, a adăugat el.