Rusia acuză SUA de o implicare „mult mai profundă” în organizarea și executarea de atacuri pe teritoriul său

Rusia consideră că SUA sprijină atacurilor ucrainene în interiorul teritoriului său prin furnizarea de informații secrete, a declarat vineri ministrul de Externe, Serghei Lavrov, citat de Reuters.

„Am adresat o serie de întrebări Departamentului de Stat, solicitând un comentariu, inclusiv cu privire la problema datelor de informații și la faptul că SUA sunt mult mai profund implicate în organizarea și executarea unor atacuri în adâncul teritoriului rus împotriva unor ținte civile. Așteptăm un răspuns”, a declarat Lavrov la televiziunea de stat.

SUA nu a oferit niciun comentariu public privind acuzațiile Moscovei.

Negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina nu au mai fost purtate din februarie, când SUA au intrat în război cu Iranul și și-au întrerupt eforturile de mediere între Moscova și Kiev.

Moscova spune că Putin a acceptat condițiile de pace, Washington neagă

În declarațiile de vineri, Lavrov a afirmat că Putin i-a spus președintelui american Donald Trump, în cadrul unui summit de acum un an, că Moscova era gata să susțină propunerile de pace ale SUA.

„Donald, ne-ai trimis propunerile tale, iar eu m-am gândit la ele. Există aspecte care necesită compromisuri. Dar accept propunerile tale exact așa cum mi le-ai trimis”, i-a spus Putin lui Trump, potrivit declarației facute vineri de Lavrov.

Aceste afirmații au fost contrazise în trecut de secretarul de stat al SUA. Marco Rubio a negat că s-ar fi ajuns la vreun acord în cadrul summitului de acum un an. El a precizat că dacă ar fi fost așa, războiul s-ar fi încheiat deja.

Lavrov a mai declarat că Putin este dispus să primească emisarii lui Trump pe tema Ucrainei, dacă aceștia vor veni din nou în Rusia. „Întrebarea este ce vor aduce cu ei”, a precizat Lavrov.

Amenințările lui Lavrov

El a mai spus că Moscova își va intensifica eforturile de a distruge orice aprovizionare occidentală destinată armatei ucrainene.

„Vom adopta metode mult mai dure pentru a demontarea tot ceea ce alimentează din Occident mașina de război a Kievului. Și deja facem acest lucru”, a spus Lavrov.

Schimbare de strategie a Ucrainei

În al cincilea an de război, Ucraina continuă să primească ajutoare militare de la aliații săi occidentali, deși se confruntă cu o penurie cronică în anumite domenii, în special în ceea ce privește sistemele de interceptare pentru apărarea împotriva rachetelor rusești.

În ultima perioadă, Ucraina a vizat din ce în ce mai mult rafinăriile, terminalele petroliere, conductele și petrolierele Rusiei, în efortul de a reduce veniturile energetice ale Moscovei și de a perturba logistica care susține războiul acesteia împotriva Ucrainei.

Vineri dimineață, portul petrolier baltic Ust-Luga a fost atacat de Ucraina cu 54 de drone în cursul nopții. Ust-Luga este cel mai mare port al Rusiei de la Marea Baltică și un nod strategic pentru exporturile de petrol și combustibili ale Moscovei.

Acest atac are loc la doar două zile după ce Ucraina a lovit terminalul petrolier Sheskharis din Novorossisk, cel mai mare terminal petrolier al Rusiei de la Marea Neagră.