Rusia acuză Ucraina că a atacat deliberat obiective ce aparțin unor companii din SUA, „în scopul destabilizării pieței hidrocarburilor”

Ministerul Apărării din Rusia a acuzat luni Ucraina de un nou atac asupra instalaţiilor Consorţiului Conductei Caspice (KTK) şi de incendiul declarat la patru rezervoare de depozitare, informează EFE, preluată de Agerpres.

„În noaptea de 6 aprilie, regimul de la Kiev, în scopul destabilizării pieţei mondiale a hidrocarburilor şi întreruperii aprovizionării cu produse petroliere către consumatorii europeni, a atacat cu drone de atac cu aripă fixă terminalul maritim (al KTK) din Novorossiisk”, se arată în comunicatul militar.

Potrivit militarilor ruşi, este vorba despre „un atac deliberat” asupra unei companii internaţionale de transport de petrol cu scopul de a „produce o daună economică maximă acţionarilor săi: companii energetice din Statele Unite şi Kazahstan”.

În plus, atacul asupra oraşului-port Novorossiisk a cauzat daune în rândul populaţiei civile din zonă, inclusiv copii, a afirmat Ministerul Apărării.

Conform presei, ţinta atacului a fost Sheskharis, unul din cele mai mari terminale petroliere din sudul Rusiei, care funcţionează din 1964. Acest terminal recepţionează, stochează şi trimite petrol şi produse derivate pentru export, precum şi pentru aprovizionarea rafinăriilor din sudul Rusiei.

Terminalul dispune de 30 de rezervoare pentru stocarea ţiţeiului, cu o capacitate totală de 820.000 de metri cubi.

Incendii de amploare după loviturile cu drone

Terminalul petrolier Sheskharis a fost lovit de drone, a relatat canalul independent de știri rus de pe Telegram, Astra, citând o analiză din surse deschise a imaginilor filmate acolo.

Acolo se află un important terminal de export de petrol care servește drept punct final pentru conductele operate de compania de stat rusă Transneft, cea mai mare companie de conducte petroliere din lume.

Incendiul cel mai mare a fost consemnat la primul chei al terminalului, iar al doilea chei al amplasamentului a fost, de asemenea, lovit, a scris și publicația independentă Exilenova Plus.

Au fost lovite și nodurile de control de supraveghere și achiziție de date, care funcționează ca hardware de control computerizat pentru instalații.

Terminalul petrolier Sheskharis nu va putea continua livrările ca urmare a infrastructurii avariate, potrivit publicației.