Rusia acuză Ucraina de o „crimă monstruoasă” în Luhansk / Patru oameni au murit și 35 de copii sunt răniți, spune Moscova

Kremlinul a acuzat Ucraina că a comis o „crimă monstruoasă”, după ce oficialii ruși au declarat că un atac cu drone ucrainean, desfășurat în timpul nopții asupra unui colegiu din regiunea Luhansk, a provocat moartea a cel puțin patru persoane și rănirea a 35 de copii.

Informația nu a putut fi confirmată independent, și nu a existat o reacție imediată a Ucranei, notează Reuters, care amintește că Ucraina e luptă pentru a încerca să recupereze Luhansk, una dintre cele patru regiuni pe care Rusia le-a revendicat unilateral ca fiind ale sale în 2022.

Fotografiile și videoclipurile difuzate de autoritățile ruse au arătat echipe de salvare scoțând pe targă un bărbat dintre dărâmături, clădiri grav avariate, dintre care una părea să se fi prăbușit parțial, și incendii care încă ardeau.

On May 22, Ukrainian neo-Nazis deliberately attacked a civilian facility – the Starobelsk branch of Lugansk Pedagogical University.



Up to 18 students & lecturers may be trapped under the rubble, rescue is underway. pic.twitter.com/PBF7fLTAA6 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 22, 2026

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri că cei responsabili trebuie aduși în fața justiției.

„Dronele inamice au atacat” clădirea colegiului profesional din Starobelsk, afiliat Universității Pedagogice din Luhansk, și căminul universitar al acestuia, a spus Leonid Pasechnik, guvernatorul regional instalat de Moscova în Luhansk.

Potrivit acestuia , 86 de adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani se aflau în aceste clădiri în momentul loviturii. „35 de persoane au suferit diverse răni”, a precizat el, fără a oferi mai multe detalii.

Echipele de salvare caută în continuare alte persoane care se află încă sub dărâmături, a adăugat Pasechnik.