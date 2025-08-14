Rusia, acuzată că se amestecă în politica din Ungaria. Comunicatul emis de spionajul rusesc despre Comisia Europeană și situația de la Budapesta

Peter Magyar, lider al opoziției din Ungaria, a acuzat Moscova că se amestecă în politica internă a țării, după comunicatul în care Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a afirmat despre Comisia Europeană că ia în considerare o „schimbare de regim la Budapesta”, relatează Reuters.

La putere din 2010, prim-ministrul ungar Viktor Orban a fost criticat de unii dintre liderii UE pentru relațiile calde dintre Budapesta și Moscova, precum și pentru opoziția manifestată față de sprijinul militar pentru Ucraina în contextul invaziei ruse, în timp ce guvernul său se străduiește să relanseze economia după un șoc inflaționist.

Unii analiști politici susțin că, având în vedere că partidul Fidesz al lui Viktor Orban se află în spatele formațiunii Tisza a lui Magyar în sondaje, naționalistul veteran se va confrunta cu ceea ce ar putea fi cea mai dificilă provocare la adresa îndelungatului său mandat, la alegerile parlamentare din primăvara viitoare.

Mesajul transmis de serviciul rusesc de spionaj

În comunicatul emis miercuri, SVR susține că a primit informații în acest sens și acuză Comisia Europeană că vede în actuala conducere a Ungariei un obstacol tot mai serios în calea unei „Europe unite”.

În octombrie 2024, Viktor Orban, care s-a opus vehement eforturilor făcute de UE pentru a interzice importurile de energie rusă, a susținut la rândul său că Executivul comunitar încearcă să-i răstoarne guvernul și să impună o administrație „marionetă” la Budapesta.

„Bruxelles-ul este furios din cauza încercărilor Budapestei de a urma o politică independentă și de a influența procesul decizional colectiv, în special în ceea ce privește Rusia și Ucraina”, susține SVR, care l-a descris pe Peter Magyar drept un om loial „elitelor globaliste”.

De partea cealaltă, Peter Magyar a acuzat Rusia că încearcă să intervină direct pentru a-i influența pe alegătorii din Ungaria.

„Ieri a fost lansată oficial o operațiune împotriva Ungariei. O țară străină, nealiată intervine activ în afacerile interne ale țării noastre”, a scris opozantul ungar într-o postare pe Facebook.