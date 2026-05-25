Mine magnetice NATO, găsite pe un petrolier care a venit din portul Anvers. Acuzațiile Rusiei

Mai multe mine magnetice au fost detectate pe un petrolier în portul rus Ust-Luga de la Marea Baltică, a afirmat luni Comitetul de Anchetă al Rusiei, potrivit Reuters.

Comitetul a precizat că minele, fabricate într-o țară membră a NATO, au fost găsite de scafandri în timpul unei inspecții a corpului navei-cisternă „Arrhenius”, care a sosit din portul belgian Anvers pentru a încărca gaz petrolier lichefiat.

Rusia a întărit măsurile de siguranță în porturile sale în urma unor acte suspectate de sabotaj menite să-i submineze infrastructura energetică.

NATO nu a minat niciun petrolier, a declarat un oficial al Alianței Nord-Atlantice, într-un comunicat transmis prin e-mail.

Anul trecut, Rusia le-a ordonat scafandrilor să inspecteze navele din porturile sale, după atacuri suspectate asupra a patru petroliere. Petrolierul Suezmax Koala a eșuat la Ust-Luga după o explozie în sala motoarelor în februarie 2025.

Conform datelor de urmărire a navelor LSEG, petrolierul Arrhenius arborează pavilionul Liberiei și este administrat de Maple Mariner Holding din Emiratele Arabe Unite.

O purtătoare de cuvânt a Comitetului de Anchetă al Rusiei, Svetlana Petrenko, a declarat că minele au fost produse de o țară NATO. Ea a spus că nava, care a intrat în Ust-Luga pe 20 mai, urma să navigheze către portul turc Samsun.

Minele au fost dezactivate, a spus ea.

„Pe baza acțiunilor inițiale ale investigației, se poate deja concluziona că minele magnetice nu ar fi putut fi instalate în apele teritoriale ale Rusiei”, a spus Petrenko.