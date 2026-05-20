Rusia amenință un stat NATO: „Coordonatele centrelor de decizie sunt bine cunoscute”

Ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite a declarat marți că Moscova deține informații potrivit cărora Ucraina intenționează să lanseze drone militare din Letonia și din alte state baltice, avertizând că apartenența la NATO nu va proteja aceste țări de represalii, informează Reuters.

Ambasadorul, Vasili Nebenzia, a afirmat, în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU privind securitatea în Ucraina, că Kievul a trimis deja forțe de drone ucrainene în Letonia și că serviciile de informații rusești pot identifica locurile de lansare ale acestor aparate.

„Serviciile de informații externe ale Rusiei au afirmat că coordonatele centrelor de decizie din Letonia sunt bine cunoscute și că apartenența la NATO nu vă va proteja de represalii, chiar dacă sunteți membri ai Alianței”, a spus Nebenzia, vorbind prin intermediul unui interpret.

Reprezentanta Letoniei la Consiliul de Securitate, Sanita Pavluta-Deslandes, a respins imediat aceste remarci, calificându-le drept „pură ficțiune”.

Ministerul Afacerilor Externe al Letoniei l-a convocat marți pe șeful interimar al misiunii ruse și a formulat „un protest categoric” față de declarațiile făcute de partea rusă.

„În ciuda comunicărilor repetate ale părții letone prin canale diplomatice și în public, în care se afirma că Republica Letonia nu și-a dat consimțământul ca teritoriul și spațiul său aerian să fie utilizate pentru a lansa atacuri împotriva țintelor din Federația Rusă, partea rusă continuă să răspândească minciuni și să facă declarații care escaladează situația”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Letoniei.

Tammy Bruce, ambasadorul adjunct al SUA la ONU, a avertizat că Organizația Națiunilor Unite „nu este un loc pentru amenințări împotriva unui membru al Consiliului” și a spus că SUA își vor respecta toate angajamentele NATO.

Bruce nu a oferit detalii. Calitatea de membru al NATO se bazează pe apărarea colectivă, articolul 5 al tratatului stipulând că un atac armat împotriva unui membru NATO va fi considerat un atac împotriva tuturor.

Trimisul Ucrainei la ONU, Andrii Melnik, a respins, de asemenea, afirmațiile Rusiei, calificându-le drept „basme” și subliniind că atacurile rusești împotriva civililor ucraineni au făcut din prima jumătate a lunii mai una dintre cele mai sângeroase perioade de la începutul invaziei rusești pe scară largă din februarie 2022.

Ambasadorul rus a făcut aceste declarații după ce Ucraina a acuzat marți Rusia că a redirecționat una dintre dronele sale în spațiul aerian estonian, unde a fost doborâtă de un avion NATO, cel mai recent incident transfrontalier cu drone care a provocat un val de reacții politice în statele baltice.

Letonia a emis marți o primă alertă de amenințare aeriană cu privire la posibila intrare a unei drone în spațiul său aerian, îndemnând locuitorii din apropierea frontierei cu Rusia să rămână în case, iar avioanele NATO ale Poliției Aeriene Baltice au fost chemate în zonă. Ulterior, a declarat că nu a găsit dovezi că o dronă ar fi intrat în spațiul său aerian.

A declarat o a doua alertă de amenințare aeriană după aceea, asupra a două județe care se învecinează cu Rusia, ceea ce a dus la o nouă desfășurare de avioane de vânătoare NATO.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean și-a cerut scuze Estoniei pentru incident și a insistat că Ucraina nu folosește teritoriul leton sau estonian pentru a lansa atacuri cu drone asupra Rusiei, lucru pe care țările baltice l-au repetat.