Rusia anunță că a început pregătirile pentru „lovituri masive” contra unei categorii de ținte din Ucraina

Rusia a anunțat duminică că pregătește „lovituri masive” împotriva „instalațiilor din sectorul energetic” al Ucrainei, pe fondul unei intensificări semnificative a atacurilor din ultimele câteva luni, potrivit Interfax și AFP.

„Forțele armate ruse au început pregătirile pentru lovituri masive împotriva instalațiilor din sectorul energetic al Ucrainei”, a transmis Ministerul Apărării rus pe Telegram.

Potrivit acestuia, atacurile masive vor fi desfășurate „ca răspuns la atacurile continue ale regimului de la Kiev împotriva infrastructurilor civile și a complexului petrolier și energetic al Rusiei.”

Anunțul Moscovei vine după ce ⁠președintele ucrainan Volodimir Zelenski a spus că a ordonat armatei sale să intensifice atacurile cu drone de lungă distanță împotriva Rusiei la 1.000 pe zi, față de aproximativ 300 în prezent.

„Trebuie să fie mai multe: există un obiectiv concret și vom îndeplini această sarcină”, a declarat vineri seară președintele ucrainean.

Kievul este atacataproape continuu de câteva zile

Moscova și-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei, folosind un număr tot mai mare de rachete balistice greu de detectat și noi drone de mare viteză, pe care Kievul nu dispune de mijloace de apărare aeriană pentru a le doborî.

De asemenea, Rusia a continuat atacurile aproape constante cu drone asupra capitalei Ucrainei pentru a treia noapte consecutivă, autoritățile emițând în repetate rânduri alerte de raid aerian în Kiev.

Cele mai recente atacuri au avut loc după ce Rusia a lansat sute de drone asupra Ucrainei pe parcursul zilei de sâmbătă, majoritatea fiind îndreptate spre capitală.

Cel puțin 37 de persoane au fost ucise în Bucea, lângă Kiev, în urma unui atac aerian rusesc desfășurat în timpul nopții de vineri spre sâmbătă.