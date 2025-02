Rusia anunță că a salvat 139 de bărbați aflați în derivă pe un ghețar din Marea Ohotsk, deși unii nu voiau să plece sub nicio formă – VIDEO

Ministerul pentru Situații de Urgență din Rusia a anunțat miercuri că salvatorii săi i-au recuperat pe toți cei 139 de pescari blocați pe un ghețar plutitor aflat în derivă în Marea Ohotsk din vestul Pacificului, chiar dacă unii afirmaseră că nu vor să plece, relatează NBC News.

Anterior, ministerul a declarat că un număr semnificativ mai mare de pescari, aproximativ 300, erau izolați și că unii dintre ei au refuzat „să plece fără captura lor, indiferent de circumstanțe”.

Ministerul a publicat mai multe înregistrări video din timpul operațiunii de salvare, inclusiv unul în care pescarii pot fi văzuți mergând pe gheața acoperită de zăpadă, îndepărtându-se de salvatori.

Ulterior, ministerul a anunțat pe platforma de mesagerie Telegram că o operațiune de salvare desfășurată cu elicoptere și nave a reușit să aducă la mal toate cele 139 de persoane blocate pe gheață.

