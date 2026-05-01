Rusia are o nouă strategie pentru a „paraliza” Ucraina. Record înregistrat în luna aprilie

Rusia a țintit Ucraina cu un număr record de atacuri cu drone în luna aprilie, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor publicate de forțele aeriene ucrainene.

Moscova a lansat 6.583 de drone cu rază lungă de acțiune în luna aprilie, ceea ce reprezintă o creștere de 2% față de luna martie, cu o multiplicare a atacurilor în timpul zilei, în timp ce negocierile pentru a pune capăt conflictului declanșat de invazia rusă din februarie 2022 sunt în impas.

Forțele ruse au crescut în special numărul atacurilor în timpul zilei, în timp ce Moscova viza anterior Ucraina aproape exclusiv pe timp de noapte, ceea ce Kievul denunță ca fiind o tactică menită să provoace un număr maxim de victime civile, în condițiile în care conflictul a provocat deja zeci de mii de morți.

Numărul de rachete lansate de Moscova – 141 – a crescut, de asemenea, cu 2% față de luna precedentă, dar este departe de cele 288 de lansări înregistrate în februarie.

Conform datelor Forțelor Aeriene Ucrainene, 88% dintre drone și rachete au fost interceptate în cursul lunii.

Kievul și-a dezvoltat considerabil gama de drone de la începutul războiului și își laudă în mod regulat eficiența aparatelor sale de interceptare, despre care spune că nu au echivalent nicăieri altundeva pe planetă.

Aceste vehicule aeriene fără pilot sunt utilizate în special de anumite țări din Golf pentru a contracara dronele Shahed lansate de Iran de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Noua tactică a Rusiei

Luna aprilie a fost astfel marcată de mai multe atacuri aeriene masive în timpul zilei, mai notează France Presse.

„Noua tactică a Rusiei de a combina un atac nocturn de amploare cu un atac la fel de amplu în timpul zilei va provoca probabil o creștere a numărului de victime civile”, a estimat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în aprilie.

„Rusia ar putea dori, prin această serie de atacuri în timpul zilei, să vizeze mai intens civilii și infrastructura civilă, în special zonele publice și deschise, mai ales în contextul în care temperaturile cresc și tot mai mulți ucraineni ies afară”, au mai spus analiștii de la ISW.

Pentru Pavlo Palissa, șef adjunct al administrației prezidențiale, aceste atacuri în timpul zilei au scopul de a „teroriza civilii” după loviturile devastatoare ale Moscovei asupra infrastructurilor energetice ucrainene pe parcursul unei ierni lungi și geroase, care au privat sute de mii de gospodării de apă, electricitate și încălzire.

„Există și un aspect economic. Atacurile masive în plină zi de lucru paralizează în mare măsură activitatea”, a declarat el pentru presa ucraineană la începutul lunii aprilie.

Rusia afirmă în mod sistematic că vizează doar ținte legate de armata ucraineană.

Negocierile dintre Kiev și Moscova, mediate de SUA, sunt în impas de la implicarea Washingtonului în războiul din Orientul Mijlociu declanșat de atacurile israeliano-americane împotriva Iranului din 28 februarie.