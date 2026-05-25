Rusia avertizează o țară care depinde de gazele sale că va pierde prețul preferențial dacă alege integrarea europeană: „Acolo, structura prețurilor este cu totul diferită”

Kremlinul a declarat luni că Armenia își va putea pierde prețul „foarte avantajos” pe care îl plătește pentru gazele rusești dacă se va îndepărta de integrarea cu Rusia, notează Reuters.

Armenia este membră a unei uniuni economice conduse de Rusia și depinde în mare măsură de Moscova pentru aprovizionarea cu energie. În ultimii ani, însă, Erevanul a încercat să își aprofundeze relațiile cu Uniunea Europeană, inclusiv prin adoptarea, anul trecut, a unei legi care a lansat procesul de aderare la blocul comunitar.

„Este un preț foarte, foarte atractiv și mai mult decât preferențial pentru gazele rusești”, le-a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat despre relațiile cu Armenia.

„Dar, desigur, astfel de condiții nu sunt disponibile pentru participanții la alte cadre de integrare. Acolo, structura prețurilor este cu totul diferită. Se bazează pe regulile pieței”, a adăugat el.

La rândul său, ministrul armean de Externe, Ararat Mirzoian, a afirmat că Armenia nu are niciun interes să rupă legăturile politice și economice cu Rusia.

„Vrem și vom încerca să păstrăm și să aprofundăm relațiile noastre normale”, a declarat acesta luni, la Erevan, citat de agenția rusă Interfax.

Putin vrea referendum în Armenia

Relațiile dintre Rusia și Armenia, care găzduiește mai multe baze militare rusești, s-au deteriorat tot mai mult după ce Azerbaidjanul a recucerit prin forță regiunea separatistă Nagorno-Karabah, în septembrie 2023, în pofida prezenței forțelor ruse de menținere a păcii.

Președintele rus Vladimir Putin a adus în discuție prețul gazelor la o întâlnire cu premierul armean Nikol Pașinian, în aprilie, afirmând că Erevanul plătește 177,50 dolari pentru 1.000 de metri cubi de gaz rusesc, în timp ce aceeași cantitate ar costa peste 600 de dolari în Europa.

„Diferența este uriașă”, a spus Putin.

Liderul de la Kremlin le-a declarat, de asemenea, jurnaliștilor, pe 9 mai, că ar fi „logic” ca Armenia să organizeze un referendum privind aspirațiile sale de aderare la Uniunea Europeană.

În Armenia vor avea loc alegeri parlamentare în iunie, în care partidul lui Pașinian se confruntă cu mai multe formațiuni din opoziție, dintre care multe sunt favorabile unei apropieri de Rusia.

Secretarul de stat american Marco Rubio este aşteptat marţi într-o vizită în Armenia. rmenia şi-a consolidat relaţiile cu Washingtonul, atât prin exerciţii militare, cât şi prin semnarea unui acord în domeniul nuclear, potrivit AFP.

Foto: Jim Parkin | Dreamstime.com