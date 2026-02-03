Rusia, condamnată de CEDO pentru „tratamente inumane” aplicate fostului disident Alexei Navalnîi

Moscova trebuie să plătească daune morale de peste 25.000 de euro, potrivit Agerpres care citează AFP, după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marți, Rusia pentru „tratamentele inumane” și „detenția ilegală”.

Curtea a subliniat că arestarea fostului opozant, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară, s-au bazat pe „revocarea unei pedepse cu suspendare” pentru fraudă comercială și spălare de bani pronunțată în 2014, pe care CEDO o denunțase deja, în special pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil.

Încarcerarea lui Navalnîi, „o ignorare sistematică a demnității sale”

În timpul detenției sale, Navalnîi a fost supus la mai multe forme de rele tratamente care, „reflectă o ignorare sistematică a sănătății, bunăstării și demnității sale și constituie un tratament inuman și degradant”, potrivit judecătorilor europeni.

Liderul opoziției se plângea, în timpul detenției sale, că era supus unei supravegheri video constante dar și de „privarea de somn prin controale de securitate la fiecare oră sau la fiecare două ore”.

El a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului la scurt timp după reținerea sa, pe 20 ianuarie 2021. Atunci, CEDO a cerut eliberarea sa „imediată”. În urma morții sale, Curtea i-a permis soției sale, Iulia Navalnaia, să continue procedurile în numele său.

În urma deciziei de marți, Moscova este obligată să plătească reclamantului 26.000 de euro cu titlu de daune morale. Cu toate acestea, Moscova a refuzat de-a lungul istoriei să recunoască decizii și să plătească daune.

Exclusă în 2022, după invadarea Ucrainei, din Consiliul Europei, la care este atașată Curtea, Rusia este încă responsabilă pentru încălcările Convenției Europene a Drepturilor Omului comise anterior.