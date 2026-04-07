Rusia, „coordonare strânsă” cu o țară din Orientul Mijlociu, pe baza parteneriatului strategic, pentru rezolvarea crizei

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la Moscova, Rusia, pe 3 aprilie 2026. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rusia și Emiratele Arabe Unite au convenit să își coordoneze eforturile pentru a facilita o soluție pașnică la criza din Orientul Mijlociu, a transmis marți Ministerul de Externe de la Moscova, după ce o conversație telefonică a avut loc între șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, și omologul său emiratez, Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, informează agenția de presă EFE.

Cei doi miniștri „și-au reafirmat angajamentul de a menține o coordonare strânsă în politica externă între Moscova și Abu Dhabi pentru a facilita o soluție pașnică la criza din Orientul Mijlociu, bazată pe dreptul internațional și cu un respect deplin pentru interesele legitime ale statelor din regiune”, precizează comunicatul oficial publicat de ministerul rus, potrivit Agerpres.

De asemenea, cu această ocazie, cei doi miniștri de Externe au avut un schimb de opinii cu privire la „escaladarea fără precedent” a situației politice și militare în Golful Persic.

„S-a subliniat importanța de a se pune capăt imediat ostilităților care cauzează victime umane și daune grave infrastructurii civile vitale, inclusiv în țări neimplicate în conflictul armat”, mai scrie în comunicatul Ministerului de Externe de la Moscova.

În cadrul discuției telefonice au fost abordate, de asemenea, „diverse chestiuni actuale legate de dezvoltarea parteneriatului strategic dintre Rusia și Emiratele Arabe Unite”.

În plus, ministrul Serghei Lavrov a condamnat recentul atac asupra ambasadei Emiratelor Arabe Unite din Damasc și a afirmat că este vorba de o încălcare grosolană a Convenției de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice.