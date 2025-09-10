Rusia denunță „o încălcare gravă a dreptului internațional” după atacul Israelului în Qatar

Rusia a condamnat miercuri atacul Israelului împotriva membrilor Hamas în capitala Qatarului, Doha, și a îndemnat toate părțile să se abțină de la acțiuni care ar escalada și mai mult conflictul din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

„Rusia consideră acest incident o încălcare gravă a dreptului internațional și a Cartei ONU, o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a unui stat independent și un pas care duce la o escaladare și destabilizare suplimentară a situației din Orientul Mijlociu”, a declarat Ministerul rus de Externe într-un comunicat.

„Asemenea metode de combatere a celor pe care Israelul îi consideră dușmanii și adversarii săi merită cea mai vehementă condamnare”, a adăugat ministerul.

Hamas a afirmat că șase persoane au fost ucise în atacul surpriză de marți de la Doha, între care fiul lui Khalil al-Hayya, cea mai influentă figură a mișcării palestiniene din străinătate, precum și șeful său de cabinet.

Qatarul a condamnat atacul ca fiind o „încălcare flagrantă a legilor și normelor internaționale” și o „amenințare gravă la adresa securității” populației sale.



Qatar, alături de Egipt și Statele Unite ale Americii, sunt mediatori în războiul din Gaza dintre Israel și Hamas, deși negocierile vizând încetarea focului stagnează de mai multe luni.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a explicat că raidul a fost răspunsul la un atac mortal al Hamas de luni de la Ierusalim în care doi militanți ai mișcării au ucis șase oameni, precum și la un alt atac asupra soldaților israelieni din Gaza.

Mai multe state arabe au denunțat atacul israelian, dar între liderii de pe plan mondial care au exprimat critici s-au numărat și președintele american Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz.

Consiliul de Securitate al ONU se reunește miercuri de urgență pentru a discuta despre atacul Israelului din Qatar, potrivit unuor surse diplomatice citate de dpa și Agerpres.