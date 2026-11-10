Piața pe care o domină Rusia la nivel global prin intermediul gigantului Rosatom

Rusia domină pe plan global construirea de reactoare nucleare prin firma de stat Rosatom, arată studiul „World Nuclear Industry Status Report”, prezentat marți la Berlin de o organizație anti-nucleară, potrivit agenției germane de presă DPA.

Rosatom, cel mai mare furnizor mondial de tehnologie nucleară, construiește 28 din cele 73 reactoare nucleare aflate în construcție în întreaga lume la 1 iulie. Din acestea, 21 sunt construite în afara Rusiei.

Rosatom, sau una din subsidiarele sale, a avut un rol major role în proiectele nucleare din Bangladesh, China, Egipt, Ungaria, India, Iran, Turcia și Uzbekistan.

Veniturile companiei de pe urma afacerilor sale internaționale au scăzut în urma sancțiunilor occidentale impuse după invadarea Ucrainei de către Rusia. Cu toate acestea, Rosatom a păstrat relații profesionale strânse cu unele companii occidentale, în special din Franța, menționează raportul, citat de Agerpres.

În plus, China continuă să fie motorul expansiunii globale a capacității de energie nucleară.

Pe 1 iulie, 411 reactoare nucleare cu o capacitate combinată de 374,7 gigawați (GW) erau operaționale pe plan mondial.

Vârsta medie a reactoarelor în primele cinci țări din domeniul nuclear – Statele Unite, Franța, Rusia, Coreea de Sud și China – depășește acum 32 de ani. Ponderea energiei nucleare în generarea globală a electricității este în declin și se situa anul trecut la 8,8%, în urma cărbunelui (32,6%) și gazelor naturale (21,9%). În plus, sursele de energie regenerabilă au fost responsabile pentru mai mult de o treime din generarea globală a electricității. Un rol extrem de important l-a avut energia hidroelectrică, cu o contribuție de 13,9%. Electricitatea generată de soare și vânt, combinată, e acum la un nivel similar cu cea produsă de energia nucleară, conform „World Nuclear Industry Status Report”.

Ministerul Mediului din Germania a descris raportul ca o dovadă suplimentară că decizia țării de a renunța la energia nucleară în 2023 a fost justificată. „Energia nucleară nu a fost niciodată viabilă din punct de vedere economic și nu va fi niciodată”, a afirmat secretarul de stat Rita Schwarzelühr-Sutter.

„Avem o altă problemă serioasă: sectorul nuclear creează dependențe de țări individuale, cum ar fi Rusia, ceea ce este extrem de problematic în actualul context geopolitic”, a adăugat Schwarzelühr-Sutter.

„World Nuclear Industry Status Report” este publicat anual de o echipă internațională de oameni de știință, jurnaliști și alți experți, fiind sprijinită de Oficiul pentru Siguranța Gestiunii Deșeurilor Nucleare din Germania.