Rusia este offline de zile întregi. Tensiuni în creștere după decizia Moscovei de a bloca internetul

O vârstnică își verifică telefonul în timp ce se plimbă prin Piața Roșie din Moscova, FOTO: Shutterstock

„Este o campanie nepopulară și fără sens, precum cruciada lui Gorbaciov împotriva alcoolului în anii 1980” – spune un comentator în vârstă la un canal rusesc de televiziune.

De zile întregi, nu funcționează nimic. Smartphone-urile și computerele se blochează, iar navigarea pe orice site web este imposibilă. Dacă ai noroc, poți vedea cel mult site-urile de pe „lista albă”, adică site-urile rusești aprobate de autorități, dar nu pe toate. Până și mesageria Telegram, principala sursă de informații pentru populație, a fost blocată, iar platforma lui Pavel Durov ar fi răspuns cu contramăsuri care s-au dovedit a fi eficiente până acum, relatează luni cotidianul italian Avvenire, citat de Rador Radio România.

Dar, potrivit unor specialiști, adevărul este altul: strânsoarea Agenției Federale de Telecomunicații a Rusiei asupra internetului a fost de fapt slăbită deoarece, în același timp, a căzut și sistemul pro-guvernamental MAX, un sistem național alternativ de mesagerie, care – potrivit experților – necesită și geolocalizare.

Singura soluție pentru a evita blocada este, după modelul Chinei, utilizarea unui program VPN (rețelele private virtuale). Utilizatorii au descărcat în masă tot felul de astfel de programe, iar autoritățile au început să le dezactiveze. Problema este că procedând astfel, băncile rusești – care le folosesc pentru a-și asigura propria securitate – și-au văzut sistemele blocate.

„Dialogul dintre ministerul de resort și companiile IT”, a declarat Natalia Kasperskaia, președinta asociației programatorilor, „s-a deteriorat”. O altă problemă este că, fără utilizarea VPN-urilor, programele de calculator nu pot fi actualizate, deoarece bazele sunt în străinătate.

„Aceste măsuri restrictive”, a explicat un oficial rus pentru ziarul italian, „sunt adoptate pentru a combate criminalitatea cibernetică (adică frauda online) și pentru a limita capacitățile de sabotaj ale inamicului”.

Poate fi adevărat – notează Avvenire – numai că sentimentul general este că cei aflați la putere vor să controleze internetul și posibilitatea de a obține liber informații, sau de a vizita site-uri web străine.

Înapoi în trecut!

De la Voljski la Kaluga, în toate regiunile Rusiei mișcările de protest s-au îndesit în ultima vreme, organizate în general de tineri care nu își dau seama de riscurile cu care se confruntă. Nu numai că „Operațiunea Militară Specială” a Rusiei în Ucraina a trecut recent de a 1.500-a zi și nu s-a încheiat încă, iar în septembrie sunt programate şi alegerile parlamentare federale.

„Copiii din școli”, spune un părinte, „au VPN-uri de tot felul și le schimbă constant. Aceasta este singura modalitate prin care pot accesa cele mai populare rețele de socializare din lume, interzise oficial în Rusia, și, mai presus de toate, pot juca jocuri”.

Atmosfera devine însă tensionată. Ultima noutate, așa cum relatează postul RBK, este că autoritățile obligă companiile IT să distribuie atașamente toxice care spionează smartphone-urile utilizatorilor și raportează utilizarea VPN-ului imediat ce aceștia vizitează cele mai populare și esențiale site-uri.

Cea mai recentă represiune descrisă mai sus vine după ce în martie, în centrul Moscovei și parțial în Sankt Petersburg, traficul de date mobile a fost complet închis timp de aproximativ două săptămâni, așa cum se întâmplă de luni întregi în întreaga Rusie.

Întreruperile au adus totodată probleme cu plățile electronice, mulţi ruşi fiind forțaţi să revină la numerar, o situaţie care a creat dificultăți băncilor.

Chiar și viața de zi cu zi a devenit mai complicată, fără aplicațiile obișnuite. De exemplu, rezervarea unui taxi, programarea unei consultații medicale sau găsirea unei adrese a devenit o sarcină descurajantă.

Înapoi în trecut! Bine ați venit în viața anilor 1980 fără gadgeturi electronice! – remarcă ziarul Avvenire despre situația din Rusia.

„Vă vom da înapoi ce nu ați folosit”, au început să repete imediat companiile de telefonie în reclamele lor de pe posturile de televiziune, referindu-se la traficul de date neutilizat. Ca și cum ar fi spus: „Nu este vina noastră!”

Oficial, conexiunile de date au fost oprite din motive de securitate, afirmându-se că dronele ucrainene exploatează traficul de date al telefoanelor mobile pentru a se orienta și a-și identifica mai bine țintele rusești.