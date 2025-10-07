Rusia folosește tancurile petroliere pentru sabotaj și recunoaștere, acuză Zelenski: „Cazurile recente de lansare a dronelor sunt un astfel de exemplu”

Petrolierul Boracay, suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, ancorat în largul coastei Atlanticului, lângă Saint-Nazaire, în vestul Franței, pe 1 octombrie 2025. FOTO: Damien MEYER / AFP / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat marți Rusia că folosește tancurile petroliere pentru operațiuni de culegere de informații și sabotaj, informează Reuters.

Într-o postare pe Telegram publicată după ce a primit o actualizare de la șeful serviciilor secrete externe ale Ucrainei, Zelenski a afirmat că țara sa cooperează cu aliații în această chestiune.

„În prezent, rușii folosesc tancurile petroliere nu numai pentru a câștiga bani pentru război, ci și pentru recunoaștere și chiar pentru activități de sabotaj. Este perfect posibil să se pună capăt acestei situații”, a susținut liderul de la Kiev.

Ulterior, în discursul său video adresat marți seară națiunii, Zelenski a precizat că șeful serviciilor secrete externe, Oleh Ivașchenko, a descris în raportul său modul în care Rusia își folosește tancurile petroliere din „flota fantomă” pentru a „desfășura operațiuni de sabotaj și destabilizare în Europa”.

„Cazurile recente de lansare a dronelor de pe tancuri (petroliere, n.r.) sunt un astfel de exemplu”, a spus el.

„Împărtășim aceste informații cu partenerii noștri și este important ca răspunsul lor față de Rusia să fie real”, a adăugat Zelenski.

Cel puțin cinci tancuri petroliere din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei – nave utilizate pentru a eluda sancțiunile occidentale – au provocat în mod intenționat scurgeri de petrol în apele europene în ultimul an, a dezvăluit luni o investigație realizată de Politico și de grupul de jurnaliști SourceMaterial.

Rusia a început să utilizeze „flota fantomă” – o rețea de tancuri petroliere vechi, fără proprietari sau asigurări transparente – după ce țările G7 au impus un plafon de preț pentru exporturile de țiței rusesc, ca răspuns la invazia Moscovei din Ucraina începută în februarie 2022.

Potrivit firmei de date maritime Lloyd’s List Intelligence, flota fantomă a Rusiei numără în prezent aproximativ 1.300 de nave. Activitățile acestora au fost asociate cu deteriorarea infrastructurii subacvatice din apele europene, pe lângă deversările de petrol.

Uniunea Europeană a inclus pe lista neagră 444 de tancuri petroliere cărora li s-a interzis accesul în porturile UE și la serviciile de asigurare occidentale, în timp ce Marea Britanie a plasat sub sancțiuni aproximativ 450 de nave.

Citând imagini din satelit obținute de la organizația non-profit SkyTruth și date de transport maritim de la platforma de analiză Kpler, ancheta jurnalistică a dezvăluit că navele au continuat să opereze în mare parte necontrolate după ce au deversat petrol în apropierea coastelor Europei.

Două dintre nave erau deja supuse sancțiunilor britanice când s-au produs scurgerile.

Ministrul Energiei din Letonia a calificat incidentele drept „o problemă uriașă”, avertizând că Europa „are noroc în acest moment că nu se produce nicio catastrofă ecologică”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe britanic a descris flota fantomă ca fiind „o încercare disperată și periculoasă” a președintelui rus Vladimir Putin „de a se agăța de profiturile sale din petrol și de a polua în același timp marea”.

La finalul săptămânii trecute,petrolierul din flota fantomă rusă interceptat și sechestrat de Franța a fost lăsat să își reia deplasarea, aparent către destinația sa stabilită, după mai multe zile de anchete în cadrul „politicii de îngrădire” dorite de președintele francez Emmanuel Macron împotriva navelor de acest fel cu ajutorul cărora Rusia ocolește sancțiunile pe care i le-au impus țările occidentale, a relatat AFP.

Pe 1 octombrie, militarii francezi au urcat la bordul petrolierului Boracay.

Acest petrolier, care navighează sub pavilionul statului african Benin, și-a schimbat de mai multe ori pavilionul și numele (care în prezent este „Pushpa” sau „Boracay”) și se află pe lista sancțiunilor europene.

Nava este suspectată în plus de implicare în recentele apariții misterioase de drone în zona unor aeroporturi și baze militare în Danemarca.

Site-ul de specialitate The Maritime Executive a scris că acest petrolier ar fi putut servi ca „platformă de lansare” a dronelor din Marea Baltică sau ca „momeală”.