Kremlinul are prima reacție pozitivă la victoria lui Péter Magyar în Ungaria și răspunde declarațiilor făcute de prim-ministrul ales

Președintele rus Vladimir Putin și purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, sosesc la o reuniune a Consiliului Economic Eurasiatic Suprem, în Igora, la nord de Sankt Petersburg, regiunea Leningrad, 26 decembrie 2024. Foto: TASS / ddp USA / Profimedia

Kremlinul a anunțat marți că este mulțumit de faptul că prim-ministrul ales al Ungariei, Péter Magyar, pare dispus să poarte un dialog pragmatic cu Rusia și că își va fundamenta propria poziție în funcție de măsurile concrete luate de noul guvern de la Budapesta, scrie Reuters.

Susținătorii liniei dure din Rusia au regretat înfrângerea lui Viktor Orbán, un partener apropiat al Moscovei, care a pierdut alegerile în fața rivalului său de centru-dreapta, Magyar.

Guvernul lui Orbán a păstrat relații prietenești cu administrația lui Vladimir Putin și, după cum a dezvăluit presa în ultimele săptămâni, a colaborat îndeaproape cu Moscova împotriva politicilor comune ale UE, trimițând inclusiv informații sensibile din interiorul reuniunilor europene.

Însă Kremlinul a declarat rapid că este pregătit pentru discuții cu noua conducere a țării.

„Deocamdată, putem constata cu satisfacție, din câte înțelegem, disponibilitatea lui (Magyar) de a se angaja într-un dialog pragmatic”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„În acest caz, există o disponibilitate reciprocă din partea noastră, iar noi vom proceda apoi în funcție de măsurile concrete luate de noul guvern maghiar”, a spus acesta.

Ce spune Magyar

Rusia vinde petrol și gaze Ungariei și este implicată în construcția unei noi centrale nucleare la sud de Budapesta.

Orbán a fost util Moscovei deoarece s-a pronunțat adesea împotriva sancțiunilor UE impuse Rusiei după începerea războiului la scară largă din Ucraina, s-a opus demersului Kievului de a adera la UE și a blocat un împrumut UE de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei.

Magyar a combinat retorica pro-UE și pro-NATO cu recunoașterea publică a faptului că va trebui să poarte discuții cu președintele rus Vladimir Putin și să continue să cumpere petrol și gaze rusești pentru moment, în ciuda discuțiilor privind diversificarea și revizuirea contractelor.

Spre deosebire de Orbán, el nu respinge în principiu dreptul Ucrainei de a adera la UE într-o zi, dar programul Tisza nu susține aderarea rapidă a Kievului.

Magyar s-a angajat în mod evident să restabilească orientarea Ungariei către Occident și să pună capăt dependenței țării de energia rusă până în 2035, dar a spus de asemenea că va urmări „relații pragmatice” cu Moscova.

În campanie, liderul opoziției a făcut repetat referire la legăturile premierului cu Moscova.

La un miting înainte de scrutin, Magyar i-a salutat ironic pe jurnaliștii ruși prezenți la Budapesta. Mulțimea a fost mai directă, strigând: „Rușilor, plecați acasă!”.

Sloganul s-a viralizat rapid. Nu doar că maghiarii l-au tot scandat în noaptea alegerilor, dar premierul polonez Donald Tusk însuși l-a folosit, într-un mesaj de felicitare pentru Magyar.

„Dacă Vladimir Putin sună, voi răspunde la telefon”

La o zi după victoria împotriva lui Viktor Orbán, Péter Magyar a spus că a discutat cu 10 lideri din Europa. Acesta a clarificat că nu are intenția de a-l suna pe Vladimir Putin, dar va răspunde unui eventual apel al acestuia, potrivit BBC.

„Dacă Vladimir Putin sună, voi răspunde la telefon”, a declarat el reporterilor în timpul unei conferinţe de presă, organizată duminică pentru a marca succesul electoral al partidului său, Tisza.

„Nu cred că se va întâmpla”, a subliniat el, „dar dacă am vorbi, i-aş spune să pună capăt, vă rog, după patru ani, uciderilor şi să încheie acest război”.

Kremlinul a declarat luni că respectă votul maghiarilor, după ce prim-ministrul Viktor Orban, un partener apropiat al Rusiei, a fost învins la urne de rivalul său.

„Ungaria a ales. Respectăm această alegere. Intenționăm să continuăm contactele noastre pragmatice cu noile autorități maghiare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței de presă.