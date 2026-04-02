Rusia jubilează după amenințarea lui Trump cu retragerea din NATO. Mesajul postat de omul lui Vladimir Putin

Președintele rus Vladimir Putin, dreapta, însoțit de directorul general al Fondului rus de investiții directe, Kirill Dmitriev, stânga, vizitează o expoziție care prezintă cooperarea dintre Rusia și țările BRICS. Moscova, 18 octombrie 2024. FOTO: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Zuma Press / Profimedia

Emisarul special al președintelui Rusiei, Kirill Dmitriev, a salutat pe X atacurile liderului SUA la adresa alianței Nord-Atlantice.

„Adio, NATO”, a scris pe platforma X șeful Fondului de Investiții al Rusiei și negociator principal al lui Vladimir Putin în relația cu SUA.

Mesajul a fost postat miercuri, alături de un link către un articol din cotidianul britanic Daily Mail, în care Donald Trump anunța că va critica dur NATO și că este gata să scoată SUA din alianța Nord-Atlantică.

Trump nu a vorbit despre asta în cele din urmă în discurs, deși i-a îndemnat pe aliați să se implice în deblocarea Strâmtorii Ormuz, închisă de Iran.

Însă în declarațiile anterioare, publicate chiar miercuri, președintele a dat de înțeles că este aproape de o ruptură majoră cu partenerii din NATO.

Într-un interviu acordat cotidianului britanic Daily Telegraph, președintele SUA a criticat aliații europeni și a descris alianța nord-atlantică drept un „tigru de hârtie”.

El a spus că ia în considerare serios retragerea Statelor Unite din NATO, după ce aliații au refuzat să susțină acțiunea militară americană împotriva Iranului, potrivit unui interviu acordat Daily Telegraph.

„Da, aș spune că (este) dincolo de orice reconsiderare”, a declarat Trump pentru ziar când a fost întrebat dacă va reconsidera apartenența SUA la alianță după conflict.

„Nu m-a impresionat niciodată NATO. Am știut întotdeauna că sunt un tigru de hârtie, iar Putin știe asta, de altfel”, a spus el.

Declarațiile făcute pentru ziarul britanic au reprezentat cel mai puternic semn de până acum că Casa Albă ia în calcul retragerea din alianță.

O potențială intenție a lui Trump de a retrage SUA din NATO ar putea necesita aprobarea Congresului, însă orice semnal că Washingtonul ar putea să nu fie dispus să își apere aliații în cazul unui atac rusesc riscă să slăbească grav alianța, scrie Reuters.