Rusia, mesaj scurt pentru România cu ocazia Zilei Naționale

O escadrilă de avioane survolează Arcul de Triumf în timpul paradei militare de Ziua Națională a României, organizată la București, pe 1 decembrie 2025. FOTO: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Ambasada Rusiei la București a publicat luni după-amiază un scurt mesaj de Ziua Națională a României.

„Ambasada Federației Ruse transmite felicitări poporului român de Ziua Națională a României!”, scrie în mesajul publicat pe pagina de Facebook a reprezentanței diplomatice.

„La mulți ani, România!”, a mai transmis ambasada rusă, alături de o fotografie cu Arcul de Triumf, iluminat și pe care se află arborat steagul țării noastre. Mesajul a fost publicat imediat după ora 17:00.

Mesajul SUA de 1 Decembrie

De 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României, și șeful diplomației americane, Marco Rubio, a transmis un mesaj în care a vorbit despre interesele comune ale celor două țări, precum și despre investițiile României în securitate.

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul României cu ocazia Zilei Naţionale. Statele Unite şi România împărtăşesc un parteneriat solid şi în dezvoltare, construit pe interese strategice comune în domeniul securităţii, cooperării energetice şi comerţului”, a afirmat Rubio în mesajul de Zilua Naţională a României.

De asemenea, el şi-a exprimat aprecierea faţă de „conducerea regională a României şi vă încurajăm să continuați să jucați un rol în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre”.

„Angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 va consolida NATO şi va pune bazele creşterii prosperităţii în anii ce vor urma. Statele Unite aşteaptă cu interes continuarea cooperării în domeniul apărării, precum şi dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor care aduc beneficii ambelor noastre naţiuni”, a conchis secretarul de stat american.

Ce a transmis Ucraina

Și Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a publicat un mesaj adresat românilor cu ocazia Zilei Naționale.

„Cele mai calde felicitări prietenilor noștri români cu ocazia Zilei Naționale a României! Sprijinul neclintit al României rămâne esențial pentru a depăși agresiunea brutală a Rusiei și pentru a promova o pace dreaptă și durabilă. Cooperarea noastră strânsă și eficientă contribuie în mod semnificativ la consolidarea securității în Marea Neagră și la promovarea stabilității regionale”, a afirmat ministerul ucrainean, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

„Rămânem angajați să promovăm în continuare parteneriatul strategic ucraineano-român, care are la bază valorile europene comune și o viziune clară asupra viitorului nostru european comun”, a adăugat diplomația de la Kiev.