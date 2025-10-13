„Rusia nu va ezita să atace NATO”. Avertisment al șefului spionajului german

Șeful serviciului german de informații externe (BND), Martin Jaeger, consideră că Rusia nu va ezita să lanseze un atac militar împotriva unui stat membru NATO și avertizează că, potrivit estimărilor spionajului german, Moscova este pregătită „să intre în conflict militar direct” cu alianța nord-atlantică înainte de 2029, relatează Reuters și France Presse.



„Moscova consideră că are șanse realiste de a-și extinde zona de influență spre Vest și de a face Europa, mult mai puternică economic, dependentă de Rusia. Pentru a atinge acest obiectiv, Rusia nu va ezita, dacă va fi necesar, să intre în conflict militar direct cu NATO”, a declarat Martin Jaeger, luni, în timpul unei audieri în Comisia de control parlamentar, în Bundestag.

„Nu trebuie să ne culcăm pe lauri”

Scopul Rusiei este de a intimida Europa până la paralizie și capitulare, consideră Jaeger, care a preluat conducerea BND la 15 septembrie. „Nu trebuie să ne culcăm pe lauri, gândindu-ne că un eventual atac rusesc nu va avea loc înainte de 2029. Suntem deja în focul acțiunii, în prezent”, a adăugat el, conform Agerpres, care citează Reuters și AFP.



Acest avertisment este lansat în contextul incidentelor din ultimele săptămâni din Europa, precum incursiuni de drone rusești în Polonia și încălcarea spațiului aerian al Estoniei de trei avioane de vânătoare ruse.



Și Germania a fost vizată de survoluri de drone, acțiuni de sabotaj și campanii de dezinformare și de influență, cu umbra Moscovei planând asupra acestor evenimente.



„Mai mult, Europa cunoaște o pace glacială care poate să degenereze în orice moment în confruntare violentă. Trebuie să ne pregătim pentru o nouă agravare a situației”, a continuat Jaeger.

„Rusia nu a uitat Războiul rece”

Sinan Selen, șeful Serviciului german de informații interne (BfV), audiat, de asemenea, a fost de aceeași părere:

„Rusia își continuă în mod agresiv ambițiile politice împotriva Germaniei, a UE și a aliaților săi occidentali. Serviciile ruse își modifică în permanență nivelurile de escaladare a activităților în scopul strategic de a slăbi democrațiile liberale. În consecință, detectăm un larg evantai de activități de spionaj, de dezinformare, de ingerință, de sabotaj și de atacuri cibernetice efectuate de actori și de state străine în Germania”.



„Rusia nu a uitat Războiul rece, ceea ce înseamnă că instrumentele utilizate la vremea respectivă sunt disponibile în continuare”, a adăugat șeful Serviciului german de informații interne.