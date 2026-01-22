Rusia pierde un număr uriaș de soldați în fiecare lună, susține Zelenski. „Armata lor a încetat să crească”

Echipajul unui tanc T-72BM2 din cadrul Armatei 1 Tancuri a Grupului de Vest al Forțelor Armate Ruse, în timpul unui program de instrucție. Luhansk, 21 octombrie 2025. FOTO: Alexander Reka / Zuma Press / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi că Ucraina a reușit să oprească creșterea efectivelor armatei ruse pe tertoriul ucrainean chiar și în situația actuală a evoluțiilor de pe front.

În discursul său ținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, liderul de la Kiev a spus că Moscova pierde 45.000 de soldați pe lună în războiul din Ucraina.

„Anul trecut, în aceste luni, erau aproximativ 15.000. Deci Rusia nu se gândește la asta, dar noi ne gândim. Ne gândim cum pierd și câți soldați pierd. Știm că mobilizează 40.000-43.000 pe lună și încep să piardă 45.000”, a declarat Zelenski.

„Din acești 43.000, trebuie să știți că aproximativ 10-15% sunt dezertori și că există și răniți. Dar armata lor a încetat să crească. Acest lucru este important”, a mai spus liderul ucrainean, potrivit Sky News.

Zelenski a adăugat că singura modalitate prin care Rusia ar putea inversa această situație este să mobilizeze mai mulți oameni care să fie înrolați în armată.

De asemenea, în încheierea discursului său, el le-a cerut elitelor prezente la Davos care pot aduce investiții în Ucraina să o facă.

Zelenski s-a întâlnit, joi, la forumul din Elveția, cu preşedintele american Donald Trump. Liderul de la Kiev a anunțat apoi că „documentele menite să pună capăt războiului (cu Rusia) sunt aproape gata” şi că Ucraina „lucrează cu sinceritate deplină” pentru a pune capăt conflictului, potrivit The Guardian.

Totodată, Zelenski a mai anunţat că în weekendul care urmează va avea loc o întâlnire trilateratelă, de natură tehnică, între delegaţiile Ucrainei, SUA şi Rusiei, fiind vorba de o formulă de negociere în premieră.

Trilaterala între oficialii americani, ucraineni și ruși va avea loc în Emiratele Arabe Unite, începând de vineri.