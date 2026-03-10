Duma de Stat a Rusiei urmează să dezbată un proiect de lege ce autorizează desfăşurarea de trupe în străinătate pentru apărarea cetăţenilor ruşi, potrivit unei surse oficiale citată de agenţia Interfax, transmite Agerpres.

Comisia guvernamentală pentru legislaţie a convenit să transmită acest proiect, care va introduce amendamente la două legi federale, camerei inferioare a Parlamentului rus.

Proiectul de lege „prevede, printre altele, posibilitatea utilizării extrateritoriale, prin decizia preşedintelui Federaţiei Ruse, a unităţilor forţelor armate pentru apărarea cetăţenilor ruşi”, conform sursei citate.

Scopul său vizează „apărarea drepturilor cetăţenilor în cazul arestării, detenţiei, urmăririi penale sau de altă natură prin decizia instanţelor din ţări străine”.

O completare a unei legi mai vechi

În aprilie 2023, autorităţile ruse au introdus o modificare la legea federală „Despre Securitate”, care permite şefului statului „să ia măsuri pentru apărarea Rusiei şi a cetăţenilor săi în cazul în care organizaţii străine şi internaţionale iau măsuri sau adoptă acţiuni care contravin intereselor Federaţiei Ruse”.

Acest amendament nu preciza ce mijloace putea folosi preşedintele pentru a îndeplini ceea ce era stipulat de lege, lucru care devine evident în această nouă lege.

Liderii ruşi susţin că actuala campanie militară din Ucraina, care durează deja de mai bine de patru ani, urmăreşte să garanteze securitatea etnicilor ruşi presupus a fi persecutaţi de către autorităţile de la Kiev.

Cu toate acestea, Moscova s-a confruntat cu faptul că mulţi vorbitori de limbă rusă rezidenţi în estul şi sudul Ucrainei au respins intervenţia militară rusă şi s-au alăturat Kievului sau au fugit în străinătate.

În plus, mulţi experţi ruşi şi străini consideră că obiectivul real al Kremlinului era să creeze un coridor terestru către peninsula anexată Crimeea, să priveze Ucraina de ieşire la mare şi să instaleze un guvern marionetă la Kiev care să întoarcă spatele Occidentului.