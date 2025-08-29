Rusia pune GPS pe fiecare migrant din Moscova

Cetățenii Republicii Moldova, ca și alți migranți din Federația Rusă, vor fi obligați să-și instaleze, de la 1 septembrie curent, o aplicație mobilă prin intermediul căreia vor trebui să trimită geolocația în mod regulat poliției.

Un sistem experimental de localizare a migranților se va lansa în Rusia de luni, 1 septembrie, scrie publicația rusească ”Important Stories”, specializată în jurnalism de investigație, acum cu sediul în Letonia.

„Regimul experimental de evidență a locului de aflare a cetățenilor străini” va începe să funcționeze la Moscova de la 1 septembrie curent, în baza unei legi adoptate în luna mai 2025.

”Cetățenii din Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan, Armenia, Kazahstan, Georgia, Azerbaidjan, Moldova și Ucraina care vin în capitală pentru a munci trebuie să instaleze aplicația mobilă Amina”, scrie publicația.

Dacă aceste interdicții nu sunt respectate, migrantul riscă să fie îndepărtat de pe teritoriul Rusiei. Aplicația este deja disponibilă în regim de testare.

Zeci de utilizatori susțin că utilizarea „Amina” este imposibilă. Cea mai frecventă plângere este că aplicația nu funcționează și solicită instalarea unei actualizări, dar nu se știe de unde poate fi obținut linkul necesar. Cei care reușesc, totuși, să deschidă „Amina” nu pot confirma numărul de telefon, încărca o fotografie, schimba locul de înregistrare sau trimite geolocația, susțin cei vizați de lege și care încearcă să o aplice.