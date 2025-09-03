Rusia, răspuns după acuzația lui Trump că Putin conspiră cu China și Coreea de Nord

Vladimir Putin nu conspiră cu Xi Jinping și Kim Jong-un împotriva Statelor Unite, a declarat Iuri Ushakov, consilier pentru politică externă a Kremlinului ca răspuns la afirmația lui Trump că „este dezamăgit” de Putin și că acesta conspiră împotriva SUA prin vizita în China, potrivit Reuters.

„Fie ca preşedintele Xi şi poporul minunat al Chinei să aibă o nemaipomenită şi trainică zi de sărbătoare. Vă rog să transmiteţi cele mai calde urări ale mele lui Vladimir Putin şi Kim Jong Un, în timp ce conspiraţi împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris Trump, pe Truth Social.

Întrebat de televiziunea de stat rusă despre afirmațiile lui Trump, Ushakov a spus că poate Trump a fost ironic prin criticile sale.

„Aș dori să spun că nimeni nu a conspirat, nimeni nu a complotat nimic, nu au existat conspirații”, a declarat Ushakov. „Nimeni nu a avut măcar un astfel de gând. Niciunul dintre acești trei lideri nu a avut un astfel de gând.”

„Pot spune că toată lumea înțelege rolul jucat de Statele Unite, de actuala administrație a președintelui Trump și de președintele Trump personal în situația internațională actuală”, a mai spus consilierul de la Kremlin.

La parada militară de miercuri de la Beijing, președintele chinez Xi Jinping, flancat de Vladimir Putin și Kim Jong-un, a spus că lumea are de ales între pace și război.

Întrebat dacă este îngrijorat de o axă Moscova – Beijing care să se opună SUA, Trump a spus: „Nu sunt îngrijorat deloc. Avem cea mai puternică armată din lume, de departe. Nu vor folosi niciodată împotriva asta. Credeți-mă”.

Parada din Piața Tiananmen

Parada celor mai noi tancuri, drone și rachete chineze prin Piața Tiananmen a marcat cea de-a 80-a aniversare a victoriei Chinei asupra Japoniei din cel de-al Doilea Război Mondial. Forţele SUA au oferit sprijin militar şi financiar Chinei în timp ce puterile aliate au luptat cu Japonia, în Al Doilea Război Mondial.

Parada a fost și primul moment în care liderii din China, Rusia și Coreea de Nord se află în același loc. La eveniment au fost prezenți și foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase. Ei apar în ultimul rând la poza de grup din Piața Tiananmen, poză în care Putin, Xi și Kim sunt în primul rând, iar în spate se mai află președinți din țări precum Iran, Uzbekistan sau Kazahstan.