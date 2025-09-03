FOTO Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, fotografie la Beijing împreună cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri PSD ai României, au participat miercuri la grandioasa paradă militară de la Beijing și au apărut într-o poză de grup cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.

În câteva fotografii distribuite de agenția de presă rusă Sputnik, Adrian Năstase este văzut pe ultimul rând împreună cu soția sa, Dana, iar lângă cei doi este și Viorica Dăncilă.

Adrian și Dana Năstase și Viorica Dăncilă în aceeași poză de grup cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un: Sergey Bobylev / AFP / Profimedia

În primul rând al acestei poze de grup sunt Xi Jinping și soția sa Peng Liyuan, dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, Vladimir Putin și președintele indonezian Prabowo Subianto.

În imagine mai sunt, printre alții, președintele iranian Masoud Pezeshkian, președintele Azerbaidanului Ilham Aliyev și șeful statului kazah, Qasym-Jomart Toqaev.

Fostul premier Adrian Năstase a anunțat, marți, că se află la Beijing „în calitate de fost demnitar”, la invitația autorităților chineze, pentru a participa la evenimentele organizate de președintele Chinei Xi Jinping cu ocazia marcării a celei de-a 80-a aniversare a înfrângerii Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Singurul lider din Uniunea Europeană care este la Beijing este premierul slovac Robert Fico, care a avut marți o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, în capitala Chinei.

Fostul premier Adrian Năstase a fost condamnat definitiv în 2014 la 4 ani de închisoare, alături de Dana Năstase (care a primit 3 ani cu suspendare), în dosarul Zambaccian, în care a fost acuzat că a primit diverse bunuri din China și contravaloarea unor lucrări de construcție, în valoare de peste 600.000 de euro, în schimbul numirii și menținerii Irinei Jianu în funcția de directoare a Inspectoratului de Stat în Construcții. În 2006, rechizitoriul DNA în acest caz arăta că familia Nastase a construit un veritabil pod aerian intre Bucuresti si Beijing pentru bunurile cu care si-a utilat casele.