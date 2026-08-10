Rusia reclamă unul dintre cele mai sângeroase atacuri ale Ucrainei pe teritoriul său. Cel puțin 13 morți în Tatarstan, potrivit oficialilor

Cel puțin 13 persoane au fost ucise într-un atac cu drone ucrainene asupra republicii ruse Tatarstan, au declarat oficialii locali citați de BBC.

Printre victime s-a aflat și un copil, iar alte 75 de persoane au fost rănite, potrivit autorităților ruse. Dacă bilanțul este real, ar fi unul dintre cele mai sângeroase atacuri individuale asupra Rusiei de la începutul războiului pe scară largă declanșat de președintele Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

Kievul nu a comentat încă atacul asupra orașului Nijnekamsk, situat la peste 1.100 de kilometri de granița cu Ucraina.

Forțele Armate ale Ucrainei au confirmat că rafinăria de petrol Tanevo din Nijnekamsk a fost lovită, în timp ce producătorul ucrainean de tehnologie pentru apărare FirePoint a declarat că în atac au fost folosite drone FP-1.

Potrivit unor surse locale, atacul a durat câteva ore, pe timpul nopții și până în dimineață.

Perioadă de doliu, decretată oficial în regiunea Tatarstan a Rusiei

Imagini neverificate publicate pe rețelele de socializare arată coloane mari de fum și flăcări care se ridică spre cer în timpul zilei, în timp ce sirenele de raid aerian se aud în fundal.

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“C’est lundi, c’est raffinerie !”



Ici celle de Nijnekamsk, l'une des plus grandes raffineries de la République du Tatarstan, a plus de 1300km d’Ukraine



C’est aussi l’un des complexes les plus important du continent



Déjà frappé en Mars, puis reattaqué en Juin… 🙃 pic.twitter.com/oGZnPhfT2d — Le Mot de Cambronne (@LemotCambronne) August 10, 2026

Deși nu există încă informații oficiale cu privire la ținta atacului, Kievul și-a intensificat recent atacurile asupra unor obiective despre care afirmă că generează venituri și asigură logistica pentru mașinăria de război a Rusiei.

Moscova a declarat că în noul atac au fost vizate atât instalații industriale, cât și zone rezidențiale. „Erau prezente persoane civile care nu erau implicate în nicio operațiune militară”, a declarat Comitetul de Investigații al Rusiei, un parchet ce anchetează infracțiunile grave.

Rustam Minnikhanov, șeful Republicii Tatarstan, a vorbit la rândul său despre atac și și-a exprimat condoleanțele familiilor celor decedați. „Este o durere uriașă pentru noi toți”, a declarat și Radmir Belaiev, primarul orașului Nijnekamsk.

În Tatarstan a fost decretată o perioadă de doliu.

Forțele ucrainene de apărare au mai lovit anterior rafinăriile de petrol din Nijnekamsk, pe 12 iunie.

Forțele armate ruse susțin că au sistemele de apărare antiaeriană au doborât peste 450 de drone ucrainene pe timpul nopții.