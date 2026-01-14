Rusia recrutează agenți „de unică folosință” pentru operațiuni de sabotaj cu costuri reduse în toată Europa / „Chiar și atacurile eșuate ating obiectivele rușilor”

Prin incendieri, vandalism și sabotarea infrastructurii civile, Kremlinul urmărește să provoace „frică și confuzie” în Occident și să testeze vulnerabilitățile apărării europene. Aceste operațiuni fac parte dintr-o strategie de război hibrid menită să destabilizeze societățile occidentale și să submineze sprijinul pentru Ucraina, potrivit unui raport al Royal United Services Institute (RUSI), citat de The Times.

Numărul actelor de sabotaj din Europa s-a triplat între 2023 și 2024, confirmând că aceste tactici rămân un „instrument cheie” al războiului hibrid purtat de Moscova, potrivit raportului publicat pe 14 ianuarie de RUSI, unul dintre cele mai respectate centre de analiză în apărare și securitate la nivel mondial.

Pentru a submina sprijinul față de Kiev într-un moment critic al conflictului, Moscova vizează în mod special refugiații ucraineni aflați în dificultate financiară. Aceștia sunt adesea atrași în astfel de operațiuni fără să realizeze că, în realitate, servesc interesele Kremlinului.

Asistăm la o schimbare de paradigmă, spun experții RUSI, care precizează că dependența de agenții instruiți, specifică Războiului Rece, a fost înlocuită de „era economiei gig” a sabotajului rus. Acest nou model se bazează pe misiuni independente, coordonate de la distanță și extrem de ușor de negat de către autoritățile ruse.

„Agenții de nivel inferior” sunt racolați prin platforme criptate precum Telegram și plătiți în general prin criptomonede, arată rapotul. Tarifele pornesc de la câțiva dolari pentru simple inscripții graffiti și pot ajunge la 10.000 de dolari pentru infracțiuni grave. Totuși, experții RUSI subliniază caracterul „dispensabil” al acestor recruți, menționând cazuri în care sabotorii nu au fost plătiți deloc. De asemenea, raportul evidențiază o discriminare financiară clară: cetățenii ucraineni primesc doar o fracțiune din sumele achitate agenților din Europa de Vest.

Publicația The Times reamintește cazul din Polonia din noiembrie 2025, când trei cetățeni ucraineni au fost puși sub acuzare pentru detonarea unui dispozitiv pe o linie ferată vitală pentru transportul ajutoarelor către Kiev. Incidentul a survenit într-un climat tensionat pentru Polonia care, deși a oferit adăpost unui număr imens de refugiați, se confruntă în ultimele luni cu o amplificare vizibilă a sentimentelor anti-ucrainene în rândul populației, mai scrie sursa citată.

Stimularea tensiunilor și erodarea sprijinului pentru Ucraina „fac parte din logica sabotajului (rus) la nivel scăzut, chiar și atunci când daunele fizice în sine sunt limitate”, a declarat Kinga Redlowska, expertă în finanțe ilicite și securitate, coautoare a raportului RUSI.

Exemplul Poloniei

Sabotarea căii ferate, despre care Polonia a afirmat că a fost orchestrată de Moscova, a avut loc după ce Daniil Bardadim, un adolescent ucrainean care fugise din Rusia din cauza invaziei, a fost acuzat de implicare într-un incendiu care a distrus un centru comercial din Varșovia în 2024. De asemenea, în noiembrie, el a fost găsit vinovat de detonarea unui dispozitiv într-un magazin Ikea din Lituania și condamnat la trei ani de închisoare. El ar putea fi condamnat la închisoare pe viață dacă va fi găsit vinovat de atacul din Polonia.

Bardadim, care avea 17 ani la momentul incidentului din Lituania, se crede că a primit o mașină BMW și aproximativ 8.000 de lire sterline de la un grup misterios pentru a detona dispozitivul în magazinul Ikea. El a primit instrucțiuni prin Telegram și Zangi, o aplicație chineză de mesagerie, au declarat anchetatorii. Nu există dovezi că el ar fi susținut războiul Moscovei împotriva țării sale natale. Procurorul lituanian a declarat că, dacă ar fi fost recrutat de agenți ruși, este probabil ca el „să nu fi înțeles obiectivul final”. Niciunul dintre incendiile de la Ikea sau din centrul comercial nu a provocat victime sau răniți.

Apel la acțiune pentru Europa

Raportul RUSI, primul studiu aprofundat privind modul în care Rusia a finanțat valul de atacuri, a solicitat adoptarea unei definiții juridice a sabotajului de către statele membre ale Uniunii Europene și NATO din Europa, îmbunătățirea aplicării legii și a cooperării internaționale, precum și o supraveghere mai strictă a schimburilor de criptomonede contra numerar la ghișeu.

„Europa a fost relativ lentă în a recunoaște aceste incidente ca parte a unei campanii coordonate de sabotaj”, a declarat Redlowska. „Banii se mișcă rapid, în special prin intermediul criptomonedelor și al serviciilor informale de schimb valutar, în timp ce procesele de cooperare juridică și transfrontalieră se desfășoară lent. Chiar și atacurile eșuate sau cu impact redus ating obiectivele Rusiei, creând teamă, epuizând resursele de securitate și testând pragurile de reacție.”

RUSI a solicitat, de asemenea, organizarea de campanii de sensibilizare cu privire la tacticile Kremlinului în rândul migranților recenți, diasporei și adolescenților, grupurile care se pare că sunt cele mai frecvent vizate de recrutorii ruși, precum și recompense pentru informatori.

Vincent Severski, un fost ofițer al serviciilor secrete poloneze, a estimat că motivul principal pentru 95% dintre recruți era câștigul financiar.

În februarie, un cetățean ucrainean identificat ca Serhiy S a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru planificarea unor atacuri incendiare în Wroclaw, al treilea oraș ca mărime din Polonia. El a recunoscut că a primit instrucțiuni online pentru atacuri, dar a spus că nu avea intenția de a le pune în aplicare și că intenționa să întrerupă orice contact cu presupusul agent rus după ce a primit o plată în avans.

Alte operațiuni atribuite serviciului de informații militare rus (GRU) includ comploturi incendiare în Londra și bruierea sistemelor GPS la aeroporturile din regiunea baltică, operațiuni care confirmă amploarea războiului hibrid desfășurat de Rusia în 2025 și 2026.



