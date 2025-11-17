„Din păcate, cele mai grave temeri s-au confirmat”. Polonia acuză un act de sabotaj: „Explozia unui dispozitiv a distrus o cale ferată” / Linia mergea spre granița cu Ucraina

Oficialii polonezi au anunțat duminică că o cale ferată care face legătura dintre capitală și o regiune estică aflată la granița cu Ucraina a fost deteriorată de o posibilă explozie. Luni, premierul Donald Tusk a confirmat faptul că explozia a fost rezultatul unui act de sabotaj, scrie Reuters.

„Din păcate, cele mai grave temeri s-au confirmat. Pe ruta Varșovia-Lublin (satul Mika) a avut loc un act de sabotaj. Explozia unui dispozitiv a distrus calea ferată. Serviciile de urgență și parchetul lucrează la fața locului. Pe aceeași rută, mai aproape de Lublin, au fost identificate și alte pagube”, a anunțat luni premierul polonez Donald Tusk.

Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie. pic.twitter.com/aSfNRUD0q9 — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Premierul a confirmat astfel suspiciunile împărtășite încă de duminică de oficialii polonezi.

Oficialii de la Varșovia au declarat în trecut că susținerea acordată Ucrainei în războiul cu Rusia a făcut din Polonia o țintă a actelor de sabotaj. Moscova a negat în repetate rânduri orice astfel de acțiuni.

Potrivit informațiilor transmise de postul public de radio din Polonia, un mecanic de tren a semnalat mai întâi apariția unor nereguli pe linia de cale ferată duminică dimineața, în apropierea satului Życzyn, la aproximativ 100 km de capitala Poloniei, potrivit poliției din orașul Radom, situat în centrul țării.

Trenul a frânat înainte de a ajunge la secțiunea deteriorată și nimeni nu a fost rănit – în garnitură se aflau doi pasageri și mai mulți membri ai echipajului.

„Nu se poate exclude posibilitatea ca acesta să fie un act de sabotaj”, a spus duminică premierul Donald Tusk, adăugând că nimeni nu a fost rănit și că serviciile de securitate investighează cazul.

Vice-ministrul de interne Maciej Duszczyk a declarat la rândul său pentru postul de televiziune Polsat News că Polonia „s-a confruntat cu multe acte de sabotaj în ultimele luni” și că incidentul de duminică „ar putea fi unul dintre ele”.

„Avem o linie ferată avariată, iar aceasta nu s-a avariat singură”, a spus Duszczyk. „Cineva trebuie să fi provocat acest lucru. Să lăsăm serviciile să stabilească cum a fost avariată, ce instrumente au fost folosite și apoi să urmeze procedura completă”, a spus el.

El a avertizat, de asemenea, că Rusia nu este neapărat prima suspectă.

„Rusia nu este atât de puternică încât fiecare incendiu sau fiecare incident să fie provocat de ea”, a spus el. „Dar nimic nu poate fi exclus sau ignorat”, a mai spus oficialul.