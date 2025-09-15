Rusia s-a oferit să ia înapoi sistemele de apărare antiaeriană S-400 pe care le-a vândut Turciei

Un sistem de apărare antiaeriană S-400 livrat de Rusia Turciei, fotografiat în timpul descărcării sale în august 2019 la o bază aeriană de lângă Ankara, FOTO: Handout / AFP / Profimedia Images

Moscova s-a oferit să răscumpere sistemele antiaeriene S-400 livrate anterior Turciei din cauza lipsei unor astfel de sisteme în propriile depozite, relatează publicația turcă Nefes, citată de The Moscow Times.

Rezervele Rusiei de sisteme de apărare antiaeriană au fost solicitate la maximul de războiul său împotriva Ucrainei iar ea nu mai oferă acum sisteme gata produse altor țări interesate să achiziționeze modele S-400. În același timp, Turcia, care a primit în 2019 sisteme S-400, nu le folosește deoarece acestea nu îndeplinesc standardele NATO.

În plus, Ankara dezvoltă propriile sisteme de apărare antiaeriană în cadrul proiectului „Steel Dome”, urmărind să reducă dependența de tehnologiile străine. Sursele ziarului Nefes au subliniat de asemenea că durata de viață a rachetelor livrate de Rusia Turciei împreună cu sistemele S-400 a ajuns deja la jumătate, ceea ce reduce valoarea sistemelor pentru Ankara.

Un alt motiv pentru a vinde sistemele înapoi Rusiei ar putea fi decizia SUA de a exclude Turcia din programul de livrări ale celor mai noi avioane de luptă F-35 din cauza achiziționării de sisteme antiaeriene rusești. O sursă de la Ankara a agenției ruse RIA Novosti a declarat însă că problema returnării sistemelor la Moscova de către partea turcă nu este discutată în prezent de guvernul președintelui Recep Erdogan.

Sisteme de apărare antiaeriană S-400, fotografiate la Moscova înainte de parada militară anuală de „Ziua Victoriei” în al Doilea Război Mondial, FOTO: Oleg Elkov / Alamy / Profimedia Images

Sistemele S-400 au fost sursa unei dispute de durată între SUA și Turcia

Rusia și Turcia au semnat un contract pentru furnizarea a patru batalioane S-400 în valoare totală de 2,5 miliarde de dolari în 2017.

Cu toate acestea, Ankara nu le-a folosit după ce s-a confruntat cu sancțiuni și presiuni din partea Statelor Unite. Conducerea NATO a criticat la rândul său în termeni duri achiziția sistemelor S-400.

În 2024, ziarul Cumhuriyet a relatat că Turcia a oferit Statelor Unite să păstreze sistemele rusești în depozit în schimbul vânzării către țară de avioane de vânătoare F-35.

Ulterior, ministrul turc al Apărării, Yasar Guler, a declarat că Statele Unite nu mai au nicio obiecție cu privire la utilizarea de către țară a sistemelor rusești.

Pe fondul războiului dintre Israel și Iran din iunie anul acesta, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a remarcat că sistemele S-400 nu pot satisface pe deplin nevoile țării în materie de apărare aeriană. El a reamintit dezvoltarea propriilor sisteme de rachete antiaeriene – „Siper”, „Korkut”, „Hisar” și „Sungur” – care, potrivit acestuia, nu ar fi fost create dacă țara ar fi stat „în colț” și s-ar fi așteptat să „cumpere arme de la cineva”.