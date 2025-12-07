Rusia salută schimbarea „etichetei” sale din noua strategie de securitate a SUA: „Considerăm că acesta este un pas pozitiv”

Kremlinul a salutat decizia administrației președintelui american Donald Trump de a revizui strategia de securitate națională și de a nu mai considera Rusia o „amenințare directă”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, potrivit TASS și Reuters.

De la anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, strategiile SUA au desemnat Moscova drept o amenințare majoră. Cu toate acestea, politica actualizată a SUA, anunțată vineri, adoptă un ton mai moderat, îndemnând la o cooperare limitată.

În declarații pentru agenția rusă de știri a statului rus, Peskov a spus că în strategia actualizată a americanilor s-a renunțat la formularea care descria Rusia drept o amenințare directă și se solicită, în schimb, cooperarea cu Moscova în probleme de stabilitate strategică.

„Considerăm că acesta este un pas pozitiv”, a spus el, adăugând că Moscova va examina documentul cu atenție înainte de a trage concluzii mai ample.

„Cu siguranță trebuie să îl analizăm mai atent”, a spus Peskov, potrivit TASS.

Noua strategie de 29 de pagini prezintă viziunea lui Trump asupra politicii externe ca fiind una de „realism flexibil” și afirmă că politica SUA va fi determinată în primul rând de „ceea ce funcționează pentru America”, potrivit documentului.

Washingtonul va căuta o soluție rapidă la conflictul din Ucraina și va urmări restabilirea „stabilității strategice” cu Moscova, menținând în același timp că acțiunile Rusiei în Ucraina rămân o preocupare centrală în materie de securitate, se arată în document.

Strategia a fost publicată pe fondul unei inițiative de pace americane blocate, în cadrul căreia Washingtonul a prezentat o propunere care susținea principalele pretențiiale Rusiei în războiul cu Ucraina.

Trump a făcut adesea declarații pozitive și admirative la adresa președintelui rus Vladimir Putin, ceea ce i-a determinat pe critici să-l acuze că este blând cu Moscova, chiar dacă administrația sa a menținut sancțiunile contra Rusiei.