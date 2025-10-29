Emisari apropiați Kremlinului vor să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai, dezvăluie The Guardian. „Mulți oameni lucrează pentru a-l elibera”, recunoaște liderul operațiunii

Mai mulți emisari apropiați de Kremlin depun eforturi de ultim moment pentru a opri extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, acuzat în România de tentativă de lovitură de stat, dezvăluie cotidianul britanic The Guardian.

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova.

Liderul mercenarilor a fost trimis în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și încă alte 20 de persoane, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Autoritățile române au confirmat arestarea lui Potra în Dubai și au declarat că lucrează cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a obține extrădarea acestuia. Procurorul general al României, Alex Florența, a spus în septembrie că Potra încearcă să obțină azil politic în Rusia.

Cine sunt oamenii Rusiei care vor să blocheze extrădarea lui Potra

Efortul de a bloca extrădarea lui Horațiu Potra este condus de Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, o organizație cu legături strânse cu Ministerul rus de Externe, și de Igor Kalinin, un om al Rusiei, născut în Republica Moldova, care a fugit la Moscova și recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forțele ruse.

„În prezent încercăm să oprim extrădarea lui Potra”, a declarat luni Spivak într-un interviu telefonic pentru The Guardian.

„Avem multă experiență și mulți oameni lucrează pentru a-l elibera”, a adăugat el, menționând că a angajat „un grup de avocați foarte respectați” în Emiratele Arabe Unite, care lucrează la eliberarea lui Potra, și că intenționează să călătorească personal la Dubai.

La începutul acestei luni, Potra a încercat să anuleze mandatul de arestare emis de autoritățile din România prin intermediul avocaților săi, dar cererea i-a fost respinsă de un judecător.

Amploarea implicării directe a Moscovei în această chestiune rămâne neclară.

O sursă la curent cu această situație a declarat pentru The Guardian că autoritățile ruse au „dat undă verde” lui Spivak și Kalinin pentru a interveni în efortul de eliberare a lui Potra.

Deși Spivak a susținut că implicarea sa în cazul Potra este „din proprie inițiativă”, organizația sa Societatea Rusă pentru Orientul Mijlociu (oficial un ONG care se prezintă drept un grup pentru drepturile omului) a colaborat strâns cu Ministerul rus de Externe.

Spivak a organizat frecvent evenimente împreună cu Ministerul rus de Externe și, recent, o expoziție de artă la Moscova cu lucrările Aishei Gaddafi, fiica fostului lider libian, cu sprijinul ministerului.

„Ministerul ne susține, desigur. Ar fi greu de negat asta”, a spus Spivak, adăugând că organizația sa este formată din „mulți foști angajați ai ministerului și foști ambasadori”.

Spivak a spus că s-a implicat în urma unei solicitări venite de la Kalinin, fostul lider al Partidului Regiunilor, pro-rus, din Moldova. Kalinin, căruia i-a fost retrasă cetățenia moldovenească și deține un pașaport rusesc, se află sub sancțiuni ale UE și SUA pentru activități care vizează destabilizarea Republicii Moldova, fiind colaborator al Kremlinului.

Legăturile lui Potra cu Moscova

Aceste dezvăluiri oferă noi informații despre legăturile lui Potra cu Moscova, notează The Guardian. Potra a servit în Legiunea Străină Franceză înainte de a lucra ca gardă de corp pentru mai mulți lideri, inclusiv pentru emirul Qatarului.

Ulterior, a fondat o serie de companii militare private, trimițând oameni în conflicte din Republica Centrafricană și Republica Democrată Congo. Cariera și înfățișarea sa au fost comparate cu cele ale lui Evgheni Prigojin, mercenarul rus care a murit într-un accident aviatic.

Aproximativ 300 de luptători ai lui Potra au fost capturați în Congo în ianuarie de gruparea paramilitară M23 în timp ce luptau alături de forțele guvernamentale, înainte de a fi eliberați și repatriați acasă.

Potra a respins anterior orice legătură cu Rusia, dar a avut întâlniri cu fostul ambasador al Rusiei în România Valeri Kuzmin, în cadrul unui eveniment de Ziua Națională la ambasada Rusiei, și a călătorit frecvent la Moscova, potrivit fotografiilor, rezervărilor hoteliere și biletelor de avion anexate în dosarul procurorului și văzute de The Guardian.