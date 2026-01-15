Rusia se solidarizează cu Cuba „în apărarea suveranității și independenței”. Mesajul transmis de Vladimir Putin

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a exprimat joi solidaritatea cu Cuba în apărarea suveranității și a independenței sale, în timp ce Ministerul de Externe rus a respins amenințările la care este supusă insula, transmite EFE, conform Agerpres.

„Am oferit mereu și continuăm să oferim asistență și sprijin prietenilor noștri cubanezi și ne solidarizăm cu hotărârea lor de a-și apăra suveranitatea și independența cu toate forțele”, a declarat președintele Vladimir Putin la ceremonia de prezentare a scrisorilor de acreditare a aproximativ 30 de ambasadori, care a avut loc în Marele Palat al Kremlinului.

Îndreptându-se către noul șef de misiune al ambasadei cubaneze, Enrique Orta Gonzalez, președintele rus a remarcat că Rusia și Cuba sunt unite de relații „cu adevărat solide și prietenoase”.

„Alianța ruso-cubaneză și-a demonstrat valoarea și se bazează pe simpatia reciprocă sinceră dintre popoarele celor două țări”, a adăugat el.

Președintele Putin a semnalat că, în prezent, părțile implementează proiecte comune în sectoare precum „energie, metalurgie, infrastructură de transport și medicină” și își extind schimburile culturale și umanitare.

Între timp, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat că Rusia urmărește îndeaproape evenimentele din America Latină și Caraibe și este „îngrijorată” de creșterea tensiunilor și a retoricii belicoase față de țara „prietenă” Cuba.

„Suntem convinși că limbajul șantajului și al amenințărilor este pur și simplu inacceptabil, în special în ceea ce privește insula”, a declarat Zaharova într-o conferință de presă.

Trump amenințase Cuba

Președintele american i-a îndemnat săptămâna trecută pe oficialii cubanezi „să facă o înțelegere” până nu este „prea târziu”.

„Cuba nu va mai primi deloc petrol și bani – zero! Le sugerez cu tărie să încheie o înțelegere, înainte să fie prea târziu”, a scris Trump pe platforma sa de social media, Truth Social.

„Cuba a trăit, timp de mulți ani, din cantități mari de petrol și bani din Venezuela. În schimb, Cuba a furnizat ‘servicii de securitate’ ultimilor doi dictatori venezueleni, dar asta s-a terminat! Majoritatea acelor cubanezi sunt morți în urma atacului SUA de săptămâna trecută, iar Venezuela nu mai are nevoie de protecție împotriva tâlharilor și șantajiștilor care i-au ținut ostatici atâția ani”, a mai afirmat liderul Statelor Unite.