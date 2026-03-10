Decizie definitivă privind primarul condamnat pentru fraudă electorală. Instanța s-a pronunțat la contestație în anulare

Fostul primar al comunei prahovene Ciorani Marin Voicu, găsit vinovat pentru distrugerea de probe ori înscrisuri într-un dosar care viza furtul unor saci cu voturi din sediul Judecătoriei Mizil, rămâne cu condamnarea de doi ani şi şase luni de închisoare, cu interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică, informează News.ro.

Fostul politician, care a făcut carieră la PSD, a trecut la PNL apoi a revenit la PSD, fiind unul dintre cei mai longevivi edili din Prahova, înaintase contestaţie în anulare la decizia prin care Curtea de Apel Ploieşti l-a găsit vinovat.

Furtul probelor dintr-un dosar

„Respinge ca inadmisibilă în principiu contestaţia în anulare promovată de condamnatul Marin Voicu cu privire la decizia penală nr. 1136 din data de 17 decembrie 2025 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. 16494/200/2021. Respinge ca nefondată cererea formulată de condamnatul Marin Voicu de suspendare a executării hotărârii contestate. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă pe contestatorul-condamnat la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare datorate statului”, este soluţia definitivă pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti.

Marin Voicu, cunoscut în judeţul Prahova drept unul dintre cei mai longevivi primari, ocupând funcţia timp de peste 20 de ani, a fost considerat liderul de organizaţie cu cele mai bune scoruri la alegerile locale din judeţ, de peste 70%. Ulterior, s-a aflat că edilul şi complicii săi, mulţi dintre ei angajaţi în Primăria Ciorani, fraudau alegerile. După ce un dosar în acest sens a fost deschis, saci cu mii de voturi exprimate la scrutinul din 2020 au dispărut chiar din sediul Judecătoriei Mizil.

În februarie 2021, saci în care se aflau peste 4.306 de buletine de vot de la alegerile locale din comuna Ciorani au dispărut din sediul Judecătoriei. Dintre buletinele furate, 2.454 buletine de vot erau valabil exprimate şi nule şi 1.854 buletine de vot anulate. Acestea constituiau probe în dosarul care vizează fraudarea alegerilor locale de la Ciorani. Edilul a fost găsit vinovat pentru că a furnizat către două persoane, care au executat furtul, date privind paza clădirii, locul unde se aflau depozitaţi sacii cu buletine de vot şi unde erau amplasate camerele de supraveghere. Buletinele furate au fost arse, iar drept compensaţie pentru fapta sa, unul dintre hoţi a fost angajat la Primăria Ciorani.

Judecătoria Buzău l-a condamnat pe Voicu la doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare, stabilind, de asemenea, că, timp de trei ani după executarea pedepsei, el nu mai are voie să ocupe funcţii publice. Nemulţumit de condamnarea rămasă definitivă prin decizia Curţii de Apel Ploieşti la finalul anului trecut, condamnare care a avut drept consecinţă pierderea mandatului de primar, politicianul a recurs la calea extraordinară de atac, înaintând contestaţie în anulare, însă nu a avut succes în instanţă.

Primarul mai așteaptă o sentință

În vara anului trecut, Marin Voicu a fost găsit, de asemenea, vinovat de instigare la fraudarea alegerilor locale din 2020, fiind condamnat la doi ani de închisoare. Sentinţa nu este definitivă, în prezent dosarul fiind în stadiul de apel.

Conform susţinerilor procurorilor în faţa instanţei, la Ciorani au fost fraudate alegerile la toate cele cinci secţii de votare amenajate în comună, iar inculpaţii au acţionat cu „naturaleţe” şi chiar râdeau de ceea ce fac.

În ceea ce priveşte modul în care alegerile ar fi fost fraudate, anchetatorii au prezentat în faţa instanţei o listă cu modalităţile în care inculpaţii ar fi acţionat. Astfel, camerele de înregistrare cu care erau dotate tabletele STS din secţiile de votare au fost fie obturate, unii dintre membrii comisiei de votare aşezându-se în faţa lor ”în momentele de interes”, fie zona de focalizare a camerei a fost schimbată, astfel încât să nu înregistreze activitatea membrilor comisiei.

În plus, buletine ştampilate în dreptul unui partid au fost pur şi simplu trecute la altul.

Printre inculpaţi se numără şi mai mulţi angajaţi ai Primăriei, patru dintre ei puşi sub acuzare în acest dosar au recunoscut faptele şi au semnat acorduri în care se declară vinovaţi.

Voicu a fost reales la scrutinul din 2024, deşi era pus sub acuzare pentru fraudarea alegerilor din 2020.