Rusia spune că are mărturii că Serviciul de Securitate al Ucrainei se află în spatele tentativei de asasinat din Moscova. Kievul a negat

Principalul suspect pentru tentativa de asasinat este extrădat în Rusia din Dubai Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat luni că cei doi bărbați acuzați de tentativa de ucidere a generalului Vladimir Alekseev, numărul doi din agenția de informații externe a Rusiei, au declarat la audieri că atacul a fost ordonat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), relatează KyivPost. Cu o zi înainte, ministrul ucrainean de Externe a respins orice implicare și a afirmat că „poate sunt luptele lor interne”, potrivit Kyiv Independent.

Cei doi suspecți, identificați ca Liubomir Korba și Viktor Vasin, au fost arestați de Rusia în legătură cu tentativa de asasinat de săptămâna trecută împotriva generalului. FSB spune că Korda a fost recrutat în august 2025, antrenat în Kiev, și trimis în Rusia prin Moldova și Georgia. Potrivit serviciului secret rus, el urma să primească 30.000 de euro pentru această misiune.

Agenția a susținut, de asemenea, că serviciile secrete poloneze au fost implicate în recrutarea lui Korba, folosindu-se de fiul său, cetățean polonez care locuiește în Katowice. Nu au fost furnizate dovezi în acest sens.

Oficialii ruși din domeniul securității au declarat că Korba a supravegheat ofițeri militari de rang înalt din Moscova și că în decembrie a primit ordinul de a-l asasina pe Alekseev.

Cu o zi înainte, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a declarat că Ucraina nu a fost implicată în tentativa de asasinat. „Nu știm ce s-a întâmplat cu acel general – poate a fost vorba de o luptă internă în Rusia”, a spus el într-un interviu pentru Reuters.

Acuzațiile Rusiei împotriva celor doi bărbați

Potrivit rușilor, el a făcut rost de un pistol cu amortizor și o cheie electronică pentru clădirea în care se afla apartamentul generalului. FSB a declarat că cheia a fost furnizată de o femeie care locuia în aceeași clădire cu Alekseev și care ulterior a părăsit Rusia pentru a se stabili în Ucraina.

Al doilea suspect, Viktor Vasin, este acuzat că a închiriat un apartament pentru Korba și l-a ajutat să se deplaseze în Moscova. FSB l-a descris pe Vasin ca fiind un susținător al grupurilor de opoziție și al mișcărilor de protest din Rusia.

Korba a fost arestat în weekend în Dubai și „predat Rusiei”, a declarat FSB. El are peste 60 de ani. Vasin, presupusul complice, a fost reținut la Moscova, în timp ce un alt suspect a fugit în Ucraina.

Atacul a avut loc în dimineața zilei de 6 februarie, când Alekseev a fost împușcat de mai multe ori pe scara blocului său. El a fost internat în stare critică, dar și-a recăpătat cunoștința după operație, potrivit presei ruse.

Cine este generalul

Alekseev, prim-adjunct al șefului GRU din 2011, s-a născut în regiunea Vinnitsia din Ucraina și a avansat în ierarhia serviciilor de informații militare ruse.

El a supravegheat operațiunile din Siria, a contribuit la crearea așa-numitului Corp de Voluntari al Rusiei și a jucat un rol important în negocierile din timpul revoltei Wagner din 2023.

În 2017, i s-a acordat titlul de „Erou al Rusiei”. Guvernele occidentale l-au trecut pe lista de sancțiuni pentru operațiuni cibernetice, otrăvirea lui Skripal și rolul său în atacarea Ucrainei.