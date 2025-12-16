Rusia spune că lucrează la viteză maximă să repare platforma de lansare esențială pentru programul său spațial: „Va fi gata până la sfârșitul iernii”

Agenția spațială rusă a afirmat marți că se lucrează la repararea platformei de lansare avariate de la cosmodromul Baikonur din Kazahstan, esențială pentru programul său spațial, adăugând că instalația ar trebui să fie din nou funcțională până în februarie anul viitor, transmite Reuters.

Platforma a fost grav avariată în noiembrie, când o navă spațială rusă Soyuz MS-28 cu doi cosmonauți ruși și un astronaut NASA la bord a fost lansată de acolo.

Deși lansarea a avut succes, Roscosmos, agenția spațială rusă, a declarat ulterior că o inspecție post-lansare a descoperit avarii la platformă și că aceasta va trebui să fie reparată, în special „cabina de service” – o platformă situată sub nivelul superior – înainte de a putea fi utilizată din nou. Imagini apărute online au arătat daune la platforma de lansare:

Russia has lost its only launch pad for crewed missions.

After the Soyuz MS-28 launch at Baikonur, the service cabin collapsed into the flame trench.

The pad is now offline — and Russia temporarily cannot send humans into space. pic.twitter.com/P7Qfn3WCgf — Max Kipish 🇺🇦 (@MaximKipish) November 28, 2025

Deși Rusia are alte cosmodromuri pe teritoriul său, iar Baikonur are alte locuri de lansare, platforma avariată – numărul 31 – este singura capabilă să gestioneze lansările rachetei Soyuz și ale capsulei cu echipaj, precum și ale vehiculului Progress destinat exclusiv transportului de marfă, care sunt cruciale pentru Stația Spațială Internațională.

Roscosmos a declarat marți că peste 130 de persoane lucrează în forță să repare platforma, lucrând în două schimburi, de la 8 dimineața până la miezul nopții.

Toate piesele de schimb necesare sunt la fața locului, pregătite pentru asamblare, iar testele urmează să fie făcute după ce noua cabină de service va fi instalată, a afirmat Roscosmos.

„Lucrările de restaurare a cabinei de service și a platformei de lansare se desfășoară la viteză maximă. Conform calendarului confirmat, aceasta va fi gata să gestioneze prima lansare până la sfârșitul iernii 2026”, a declarat Dmitry Baranov, director general adjunct al agenției spațiale ruse.