Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”

Vladimir Putin a fost de acord cu prezența europenilor la viitoarele negocieri de pace privind Ucraina, potrivit unui emisar american, dar a lansat un avertisment la adresa Occidentului Liderul rus a cerut Washingtonului să clarifice cu partenerii săi europeni dacă aceștia urmăresc pacea sau războiul, scrie Reuters.

Decizia de joi de a acorda Europei un loc la masa negocierilor în cadrul următoarei runde de negocieri, anunțată de emisarul american Steve Witkoff după încheierea discuțiilor, ar putea reprezenta un progres semnificativ, subliniază agenția de presă.

Însă declarațiile lui Putin au evidențiat cât de dificile ar putea deveni negocierile, având în vedere diferențele marcante dintre Moscova și capitalele europene cu privire la modul în care ar trebui să se încheie conflictul care durează de aproape 5 ani.

„Europenii se vor alătura la următoarea reuniune, moment pe care îl considerăm foarte important, deoarece ei sunt partenerii noștri și este important pentru noi ca ei să participe”, a declarat Witkoff pentru televiziunea de stat rusă după întâlnirea cu Putin de la Kremlin.

Witkoff și trimisul special al președintelui SUA, Jared Kushner, s-au deplasat ulterior în Irlanda, unde s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care și-a exprimat satisfacția față de perspectiva organizării unor noi runde de negocieri și de participarea Europei la acestea.

Au existat, totuși, semne ale reapariției unor tensiuni, Zelenski afirmând că noile restricții afectează comunicațiile prin satelit de fabricație americană pe care Kievul le utilizează pe câmpul de luptă și că i se pare „puțin ciudată” abordarea Statelor Unite de a discuta cu Rusia despre o nouă ordine de securitate europeană.

Ce s-a discutat la Moscova

În cadrul discuțiilor de la Kremlin, Kushner i-a spus lui Putin că Washingtonul a constatat ceea ce el a numit „o schimbare majoră” din partea europeană și s-a arătat încrezător că extinderea negocierilor de pace pentru a include și europenii nu va împiedica progresul.

Putin a afirmat că Moscova a fost întotdeauna deschisă la discuții cu UE pe tema Ucrainei, dar a subliniat existența unor diferențe serioase care rămân nerezolvate.

„În ceea ce îi privește pe europeni, nu ne-am opus niciodată dialogului cu Europa și nu am întrerupt niciodată acest dialog. Ei au fost cei care au întrerupt dialogul cu Federația Rusă”, a afirmat liderul de la Kremlin.

Apoi, el a avertizat că ideea europeană de a trimite trupe occidentale în Ucraina odată cu încheierea unui acord de pace ar declanșa o reluare a războiului, deoarece Rusia ar considera acest lucru o amenințare la adresa propriei sale securități.

„Ne-am dori foarte mult ca dumneavoastră, domnilor, și administrația americană în ansamblu, să colaborați cu aliații voștri europeni, astfel încât aceștia să se poată hotărî în sfârșit ce doresc: pace sau război în Ucraina”, a declarat Putin.

Ce a spus omul de încredere al lui Putin

Într-o conferință de presă organizată după discuții, consilierul de la Kremlin, Iuri Ușakov, nu a confirmat că europenii se vor alătura următoarei runde de negocieri de pace și a afirmat că poziția lor actuală față de Ucraina echivalează cu „o rețetă pentru un război fără sfârșit”.

După discuțiile succinte purtate de Zelenski cu cei doi emisari americani în Irlanda, președintele ucrainean a salutat vestea că reprezentanții europeni vor fi prezenți la următoarea rundă de negocieri de pace și și-a exprimat speranța că agenda va include măsuri în vederea unui armistițiu și a dezamorsării conflictului.

„Este important ca totul să fie deblocat”, a declarat Zelenski, după ce s-a întâlnit cu emisarii lui Trump în Dublin, unde participa la un summit european.

„Am decis că vom lucra la un program privind orice formă de dezamorsare a conflictului, un fel de încetare a focului… Sper că vom avea un astfel de program. Da, acest lucru este important”, a subliniat liderul ucrainean.

Primele negocieri din ultimele 9 luni

Cele două zile de discuții trilaterale de la Abu Dhabi din această săptămână au reprezentat primele negocieri directe, mediate de SUA, dintre Rusia și Ucraina din ultimele 9 luni.



Kievul și Moscova au declarat că s-au înregistrat unele progrese, dar că au rămas diferențe majore, inclusiv în ceea ce privește chestiunile teritoriale. Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, iar Kievul refuză să renunțe la restul regiunii Donbas din estul țării.

Zelenski a declarant, joi dimineață, că întreruperile serviciului de comunicații prin satelit Starshield au fost semnificative, afectând întreaga linie a frontului și zonele din Ucraina aflate sub control rusesc.

Starshield este versiunea militară a serviciului de comunicații prin satelit Starlink al companiei SpaceX, iar Ucraina a suferit întreruperi similare și luna trecută.

„Până acum știm foarte puține lucruri (despre restricțiile impuse programului Starshield). Dar unele aspecte sunt deja clare: dacă cineva din America ia decizii care, practic, tratează teritoriul ucrainean ca și cum nu ar fi al Ucrainei, atunci asta ne arată în ce direcție se îndreaptă lucrurile”, a spus el.

Într-o postare pe Telegram, el a afirmat că restricțiile sistemice limitează viteza cu care poate fi utilizat programul Starshield. SpaceX a refuzat să comenteze.

Propunerea lui Putin pentru o zonă disputată din Ucraina

La Moscova, Putin le-a spus reprezentanților SUA că Rusia propune o misiune umanitară comună ruso-ucraineană la Kostiantinivka, în estul Ucrainei, localitate despre care a afirmat că se află sub controlul Moscovei, o afirmație contestată în trecut de Ucraina, care susține că are trupe în continuare în zonă.

Putin a afirmat că misiunea ar putea urma modelul unei inițiative care a permis locuitorilor să părăsească orașul Oleșki, din sudul Ucrainei, aflat sub control rusesc, la sfârșitul lunii trecute, și să se asigure ajutor pentru cei care au ales să rămână.

Rusia a avut nevoie de cinci zile pentru a curăța de mine zona din apropierea orașului Kostiantinivka, a declarat Putin, precizând că între 400 și 500 de locuitori ai orașului se aflau încă acolo. Misiunea ar permite lumii să înțeleagă cine controlează orașul, a adăugat liderul rus.

Ușakov, consilierul lui Putin, a afirmat că reprezentanții SUA au salutat ideea lui Putin și că vor ține legătura cu Rusia în această privință.

Îngrijorarea Kievului

Kievul și-a exprimat îngrijorarea că Moscova ar putea dori să profite de acordurile de încetare a focului pentru astfel de misiuni, cu scopul de a permite forțelor sale militare să se regrupeze.

Moscova nu a înregistrat câștiguri teritoriale semnificative în acest an, dar a lansat atacuri intense asupra infrastructurii ucrainene, iar Kievul a lovit frecvent rafinăriile rusești cu drone, provocând penurie de combustibil pe parcursul verii, o problemă care a reapărut în unele regiuni în această săptămână, potrivit oficialilor locali.

Putin nu a dat niciun semn că ar fi dispus să-și modereze pretențiile teritoriale, care includ o zonă tampon în anumite părți ale Ucrainei pe care Rusia nu le-a revendicat oficial.

Liderul de la Kremlin a declarat joi că ceea ce Rusia consideră a fi granița sa de stat ar trebui să fie singurul punct de demarcație semnificativ cu Ucraina, într-o serie de comentarii care păreau să indice hotărârea sa de a-și urmări obiectivul de a prelua controlul deplin asupra tuturor celor patru regiuni ucrainene pe care Moscova susține că le-a anexat în 2022.